Turkki pidätti 60 epäiltynä Isis-yhteyksistä Ankarassa

|

Turkin terrorisminvastainen poliisi on pidättänyt 60 ihmistä epäiltynä yhteyksistä äärijärjestö Isisiin.

Pidätykset tehtiin samanaikaisesti neljässä eri kaupunginosassa Ankarassa varhain tänä aamuna. Suurin osa pidätetyistä on ulkomaiden kansalaisia.

Asiasta kertoneen uutiskanava CNN Türkin mukaan pidätyksiä on tehty myös Egeanmeren rannalla sijaitsevassa Izmirissä ja Kaakkois-Turkin Adiyamanissa.

http://www.cnnturk.com/turkiye/buyuk-deas-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var?page=3

STT

Kuvat: