Työmarkkinasyksyyn kasautuu paineita

Joka suunnalta lausuttu yhteinen toive on talouden saaminen hyvälle kasvu-uralle. Merkkejä paremmasta onkin jo nähty.

Toisenlaisiakin ennusmerkkejä voi nähdä. Ne liittyvät esimerkiksi väestön ikärakenteeseen, joka tekee talouskasvun entistä tarpeellisemmaksi mutta myös haastavammaksi. On myös monia muita epävarmuustekijöitä.

Suomessa vanha ja koettu malli vakaan talouskehityksen varmistamiseksi on ollut laaja sopiminen. Maassa saatiinkin hallituksen johdolla vielä viime syksynä syntymään kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseen tähtäävä kiky-sopimus.

Kikyn jatkoksi hallitus on asettanut tavoitteen niin sanotusta Suomen mallista. Sen ydin on maltilliset palkankorotukset, joiden taso määräytyisi vientialojen mukaan. Muilla aloilla, yksityisellä tai julkisella sektorilla, sopimuskorotukset eivät saisi nousta vientialoja korkeammiksi.

Laajasta sopimisesta nouseva ajattelu ei nyt voi hyvin. Viimeiseksi naulaksi tupo-arkkuun on sanottu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n sääntömuutosta, jolla poistettiin EK:n oikeus neuvotella työehtosopimuksista palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa. Nyt EK on sääntömuutoksen mukaisesti irtisanomassa keskusjärjestönä tekemiään sopimuksia.

Vähintäänkin kysymyksiä vallitseva tilanne herättää. Tulevan syksyn työmarkkinaneuvotteluissa ollaan paljon vartijoina.

Kiky on ollut voimassa toista kuukautta. Sen sato on kokonaan näkemättä. Lisää kysymysmerkkejä tulee metsäteollisuuden päätöksestä irtaantua vientialojen yhteisestä rintamasta. Se aikoo neuvotella sopimuksensa nimenomaan metsäteollisuuden päämääriä palvellen.

Suomen mallin toteutuminen hallituksen ajamalla tavalla edellyttää sitä, että keskeiset tahot molemmin puolin pöytää ovat siihen sitoutuneet. Tämä näyttää jo nyt rapautuvan. Iso kysymys onkin, löytyykö ensi syksynä mitään yhteistä hiiltä, johon liittokierroksella puhallettaisiin.

Jos yhteistä linjaa tai edes motiivia pyrkiä johonkin Suomen malliin ei löydy, toiveet paranevasta kilpailukyvystä ja kasvu-uralle pääsystä ovat vaarassa luhistua.