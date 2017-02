Ulos sukset survaiskaa

|

HEIKKI KOSKI. Ampumahiihdon MM-kisat päättyivät. Laji kerää tv-katsojia, sillä se on jännittävää seurattavaa. Sitä paitsi Kaisa Mäkäräisen pitkäaikainen menestys on tuonut ampumahiihdolle paljon ystäviä, mikä lisää katsojamääriä.

Kaisa Mäkäräinen ponnisti pronssille viimeisessä kilpailussa hyvän hiihtonsa ansiosta. Hän oli yhteislähtökisassa nopein hiihtäjä ja hitain ampuja.

Alkutalven menestyksen jälkeen toiveet olivat vähän korkeammalla kuin yhdessä mitalissa, mutta ampumahiihto on herkkä laji ja taso niin kova, että täytyy olla tyytyväinen yhteenkin mitalisijaan. Aiemmin Mari Laukkanen oli yllättänyt normaalimatkan neljännellä sijallaan.

Penkkihiihtäjän juhlaviikot jatkuvat. Ampumahiihdon ja alppilajien MM-kisojen jälkeen vuorossa ovat hiihdon MM-kisat Lahdessa. Vaikka Therese Johaugin kilpailukielto jatkuu, kisat tulevat edelleen olemaan norjalaisten juhlaa. Suomella lienee parhaimmillaan mahdollisuus 3–4 mitaliin. Toivottavasti edellisten Lahden MM-hiihtojen dopingskandaali saadaan siirrettyä onnistuneiden kisojen avulla ”kaukaiseen historiaan”.

Norjalaiset ovat hiihtokansaa, Suomea ja Ruotsia edellä muutenkin kuin hiihtäjien menestyksessä. Olen kerran käynyt Holmenkollenin kisoissa ja saanut vakuuttavan näytön norjalaisten hiihtoinnostuksesta. Ei ole ihme, että Norjassa nuoret hakeutuvat hiihdon pariin eivätkä esimerkiksi jääkiekkoon, kuten suomalaiset pojat.

Suomen oma dopinghistoria on valitettavasti sen verran näyttävä, etten jaksa kovasti tuomita Johaugin huulirasvaa tai norjalaisten astmalääkitystä.

Olin vanhempieni kera Salpausselän kisoissa ensimmäisen kerran talvella 1949. Jo silloin tuuli teki kiusaa mäkihyppääjille. Mäenlasku jouduttiin siirtämään maanantaiksi ja vielä silloinkin keskisuureen mäkeen. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta tapahtui onnettomuus: hyppääjä kaatui, liukui mäen alaosassa ollutta tolppaa vastaan ja loukkasi vakavasti selkänsä.

Maaliskuun alussa 1958 vietin koko viikon Lahdessa seuraamassa hiihdon MM-kisoja. Se oli vielä puusuksien ja mustikkasopan aikaa. Hiihtohousut lepattivat, latu-ura oli kapea ja viidenkympin reittikin kierrettiin tuohon aikaan kahtena 25 kilometrin kierroksena. Seurasin kilpailuja pääasiassa ladun varrella. Lisätietoa kilpailun kulusta sai sielläkin, sillä monet kuuntelivat matkaradioista Pekka Tiilikaisen sinivalkoista ääntä.

Muutos on ollut valtava. Välineet, hiihtoasut, latujen ja kilpaurien kunnostus, huolto ja tekniikka, harjoitusmäärät ja -menetelmät, kaikki mahdollinen on kehittynyt jättimäisin askelin. Vapaa hiihtotyyli, jota lapsena harrastimme kevään hankien kantaessa, on tullut perinteisen latuhiihdon rinnalle. Mukaan on entistä vahvemmin ilmestynyt raha, sen myötä mainokset ja televisiointi – ja menestyksen paine, joka saattaa johtaa valtiolliseen dopingjärjestelmään yksilöurheilijoiden rikkeistä puhumattakaan.

Mutta mitä enemmän istuu sohvalla katsomassa televisiosta urheilukisoja, sitä tärkeämpää on ponnistaa itsekin liikkeelle: siis ”jalka potkee, suksi notkee sujuilevi sukkelaan”, kuten Suksimiehen laulussa kannustetaan. Tässä suhteessa olen bernsteinilainen: liike on tärkeämpää kuin päämäärä.

Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori.

