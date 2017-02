USA määräsi uusia pakotteita ohjuskokeita tehnyttä Irania vastaan

|

Yhdysvallat määräsi perjantaina uusia pakotteita Irania vastaan maan äskettäin tekemän ohjuskokeen vuoksi.

Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat viime päivinä kiristyneet, ja presidentti Donald Trump on antanut Iranista tiukkasanaisia lausuntoja. Ennen pakotteiden julkistamista Trump sanoi tviitissään Iranin leikkivän tulella.

Trumpin mukaan iranilaiset eivät arvosta sitä, kuinka kiltti presidentti Barack Obama oli heitä kohtaan.

– Minä en ole, Trump päätti viestinsä.

Iran ei ole antanut piiruakaan periksi omissa vastauksissaan. Se on sanonut, ettei anna periksi ”kokemattoman ihmisen” esittämille turhanpäiväisille uhkauksille.

Trumpin hallinnon määräämät Iran-pakotteet kohdistuvat 13 henkilöön ja kymmenkuntaan yritykseen, jotka ovat kytköksissä aseohjelmaan. Amerikkalaistietojen mukaan pakotteet ovat myös vastaus tuelle, jota Iran on antanut Jemenin huthikapinallisille.

Trump on ollut Iranin ja ulkovaltojen vuonna 2015 solmiman ydinsopimuksen ankara kriitikko. Sopimuksen myötä Iranin vastaisia pitkäaikaisia pakotteita on purettu. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan tuoreet pakotteet eivät merkitse sitä, että Yhdysvallat olisi väistymässä sopimuksesta ja sen velvoitteista.

Iran on vahvistanut tehneensä viikonloppuna ballistisen ohjuskokeen. Koetta pidettiin reaktiona Trumpin päätökselle estää Iranin ja kuuden muun maan kansalaisten pääsy Yhdysvaltoihin.

Soinin toiveena neuvotteluratkaisu

Yhdysvalloissa vieraileva ulkoministeri Timo Soini (ps.) kommentoi Yhdysvaltojen ja Iranin välien kiristymistä toivomalla asiaan neuvotteluratkaisua. Hän arvioi, että kovat ja määrätietoiset äänenpainot on tarkoitettu oman maan yleisölle.

Soini korosti, että Iran on hyvin merkittävä tekijä, jos otetaan vähänkin isompi kuva, ei pelkästään ydinvoimakysymys vaan esimerkiksi äärijärjestö Isisin vastainen taistelu.

– Vakavaa olisi, jos se iso kuva kriisiytyisi, Soini sanoi.

STT

Kuvat: