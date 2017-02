USA:n oikeusministeriö valitti maahantulokieltojen jäädyttämisestä

|

Yhdysvalloissa oikeusministeriö on virallisesti valittanut tuomaripäätöksestä, joka jäädytti väliaikaisesti presidentti Donald Trumpin asettamat maahantulokiellot.

Washingtonissa jätetty valitus on pelkkä virallinen ilmoitus tuomaripäätöksen vastustamisesta oikeudessa, eikä siinä esitetä perusteita valitukselle tai muita yksityiskohtia, kertoo ABC News.

Liittovaltion tuomari James Robart jäädytti presidentin seitsemän muslimimaan kansalaisille määräämän maahantulokiellon lauantaiyönä Suomen aikaa. Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaava virasto ilmoitti pian tuomaripäätöksen jälkeen, että oikeusministeriö vetoaa oikeudessa kiellon palauttamisen puolesta ”heti kun se on mahdollista”.

Trump itse hyökkäsi tuoreeltaan kovin sanoin tuomaripäätöstä vastaan vannoen, että se kumotaan.

Oikeusministeriön jättämän valituksen jälkeen Trump soimasi uudestaan tuomaripäätöstä Twitterissä sanoen, että se altistaa Yhdysvallat terrorismille.

– Tuomari avaa maamme potentiaalisille terroristeille ja muille, jotka eivät tavoittele etuamme. Pahat ihmiset ovat hyvin iloisia, Trump tviittasi.

Viisuminhaltijoita hoputetaan lennoille

Pakolaisten ja siirtolaisten asiaa ajavat järjestöt kehottavat Yhdysvaltain maahantulokieltojen piirissä olevien maiden Yhdysvaltoihin pyrkiviä kansalaisia varaamaan lentonsa välittömästi. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News.

Järjestöt kehottavat Yhdysvaltoihin pyrkiviä kiirehtimään nyt, kun presidentti Donald Trumpin asettamat maahantulokiellot on liittovaltion tuomarin päätöksellä jäädytetty toistaiseksi.

Maahantulokieltojen piirissä olevista seitsemästä maasta saapuvat viisuminhaltijat pääsevät Yhdysvaltoihin, ellei heidän viisumiaan ole jo leimattu perutuksi, Yhdysvalloissa toimivat järjestöt ohjeistavat.

