Uudet Suomi-emojit esittelevät jääkarhun ja Tom of Finlandin

Maanantaina julkistetut uudet Suomi-emojit esittelevät muun muassa Saamen lipun, Tom of Finlandin sekä jääkarhun. Ulkoministeriö kertoo, että Finland emoji -kokoelmassa on seitsemän uutta aihetta.

Alkuperäiskansoja halutaan kunnioittaa saamelaislippuemojilla ja Suomen arktisuutta muun muassa Helsingin Senaatintorille eksyneellä jääkarhulla. Emoji on nimeltään Jääkarhu, jota ei ole.

Tässä kuussa ensi-iltansa saava Tom of Finland -elokuva on myös huomioitu emojeissa. Sillä halutaan lisäksi tuoda esille maaliskuun alussa voimaantuleva tasa-arvoinen avioliittolaki ja Touko Laaksosen merkitys ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden edistämisessä.

Ulkoministeriö luonnehtii Suomi-aiheista emojikokoelmaa hitiksi, joka on tavoittanut liki 200 miljoonaa ihmistä. Kaikkiaan kokoelmassa on nyt 56 emojia.

https://finland.fi/emojis/arctic-emojis/

STT

Kuvat: