Vaaleissa valittu

|

RAUNO SAARI. Edessä on vaalien suma. Huhtikuussa valitaan päättäjät maan 311 kuntaan. Runsas puoli vuotta myöhemmin ollaan keskellä presidentinvaaleja. Samassa yhteydessä kamppaillaan paikoista uusiin maakuntavaltuustoihin.

Kun nämä vaalit ovat vuoden kuluttua ohitse, käynnistyvät eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Mikäli Suomi vaalien avulla nousee, nyt on alkamassa kahden vuoden nousukiito.

Sipilän hallituksen ministerit ovat likimain in corpore lähdössä ehdolle kuntavaaleihin. Pääministeri ei lähde, mutta perheestä tulee edustus. Tuore ministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoo miettineensä ehdokkuutta, ”sillä valtuustotyöhön on pystyttävä käyttämään aikaa ja energiaa”.

Ministeri uskoo kuitenkin pystyvänsä yhdistämään työt. Perusteluna hänellä on, että ulkoministeri Timo Soinikin (ps.) on onnistunut siinä vuosien ajan, ja läsnäolo valtuuston kokouksissa ei ole aina tehokkain tapa vaikuttaa asioihin. Niinpä.

Paavo Lipponen (sd.) linjasi pääministerinä (1995–2003) selkeästi ministerin tehtävän. Kun nimitys valtioneuvoston jäseneksi tulee, muista tehtävistä erotaan tai niiden hoitamiseen ei osallistuta sinä aikana kun valtioneuvostossa hoidetaan koko maan asioita. Tämä sopi kaikille ministeriehdokkaille.

Matti Vanhasen (kesk.) tullessa pääministeriksi periaatteesta luovuttiin. Perusteluna käytettiin demokratiaa. Tässä nyt ollaan ja sekoillaan. Erityisen erityiseltä tuntuu, että Brysselissä ja Strasbourgissa koko Euroopan murheiden kanssa painivista europarlamentaarikoista osa haluaa kantaa vielä oman kotikuntansa murheet.

Ainakin Jussi Halla-aho (ps.), Merja Kyllönen (vas.), Henna Virkkunen (kok.) ja Paavo Väyrynen (kesk.) aikovat näin voimansa jakaa. Turussa valtuustoon on ehdolla kolme puoluejohtajaa, Petteri Orpo (kok.), Li Andersson (vas.) ja Ville Niinistö (vihr.). Vahvoja politiikan ammattilaisia kaikki.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) patisti Salossa ehdokkuuteen sekä kunta- että maakuntavaaleissa. Ollaan kuulemma murrosvaiheessa, jossa tämä on perusteltua. Ministeri kuitenkin muistutti, että maakuntavaltuustossa jäsenet eivät edusta kotikuntaansa, vaan heidän pitää olla koko maakunnan asialla (SSS 12.1.). Eli välillä hattu päässä, välillä poissa.

Sosialidemokraatit ovat koolla 45. puoluekokouksessaan Lahdessa. Kokouksen käsittelyssä on kaksi perusjärjestöaloitetta koskien luottamustehtävien kasaantumista. Toinen tulee Turusta Nummenmäeltä.

Aloitteissa esitetään, että SDP toimisi niin, ettei poliittinen valta kasaannu harvojen käsiin. Puoluehallitus vastaa, että ”huoli on sinänsä aiheellinen, ja on ilmeisen mahdollista, että luottamustoimia kasaantuu jopa kolmella tasolla samoille toimijoille” mutta esittää ratkaisuksi vain laajaa ehdokasasettelua. Eli höpö höpö.

Vanha sanonta on, että korppi ei korpin silmää noki. Tämä pätee myös politiikan ammattilaisiin. Vallan keskittymistä ne eivät rajaa.

Vain vapaa lehdistö ja tiedotusvälineet voivat asiaan jotenkin vaikuttaa.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.