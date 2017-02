Vaasan päivystystä puolustava kansalaisaloite on kerännyt kymmeniätuhansia nimiä

|

Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämistä vaativa kansalaisaloite on kerännyt alle kahdessa viikossa runsaasti kannattajia.

Tammikuun 24. päivänä jätetyn aloitteen on tällä hetkellä allekirjoittanut reilut 32 000 ihmistä. Jos se saa vähintään 50 000 hyväksyttyä kannatusilmoitusta, se voidaan toimittaa eduskunnan käsittelyyn.

Hallitus aikoo lakkauttaa Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen osana sote-uudistusta. Suunnitelma on aiheuttanut huolta etenkin alueen ruotsinkielisen väestön keskuudessa.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2343

STT

