Väitös: Liikuntapelit lisäävät liikuntaa huomaamatta

|

Digitaaliset liikuntapelit voivat innostaa liikkumaan etenkin niitä, jotka muuten harrastavat liikuntaa niukasti, kertoo tuore väitöstutkimus. Tällaisia pelejä ovat esimerkiksi Pokémon GO ja Zombies, Run.

– Liikunta voi tulla pelaajalle ikään kuin pelaamisen sivutuotteena, ilman että pelaaja välttämättä edes kokee harrastavansa liikuntaa, sanoo Tuomas Kari Jyväskylän yliopiston tiedotteen mukaan.

Karin mukaan on tärkeää, että pelaaminen on hauskaa. Pelaajan kiinnostusta jatkaa lisäisi kuitenkin se, jos pelaaja saisi lisäksi palautetta pelin kautta saamistaan terveyshyödyistä.

Tutkimuksen mukaan muiden digitaalisten pelien pelaaminen lisää todennäköisyyttä, että käyttäjä pelaa myös digitaalisia liikuntapelejä.

Väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa ensi lauantaina.

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/12/tiedote-2017-01-31-13-10-35-460109

STT

Kuvat: