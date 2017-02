Valkoinen talo: Israelin uudet siirtokunnat eivät välttämättä ole avuksi Lähi-idän rauhassa

|

Valkoisen talon mukaan Israelin uudet siirtokunnat tai olemassa olevien laajentaminen ”ei välttämättä ole avuksi” Lähi-idän rauhan turvaamisessa.

– Me emme usko siirtokuntien olemassaolon estävän rauhaa, mutta uusien siirtokuntien rakentaminen tai olemassa olevien laajentaminen ei välttämättä auta asiaa, sanoi presidentti Donald Trumpin tiedottaja Sean Spicer.

Lausunto poikkeaa Trumpin aiemmista Israelin siirtokuntia puolustelevista kannoista. Trumpin astuttua virkaansa Israel on rohkaistunut siirtokuntien kasvattamiseen.

Rakennustöiden on pelätty romuttavan suunnitelmat kahden valtion mallista. Spicerin mukaan Trumpin hallinto ei ole ottanut virallista kantaa siirtokuntakysymykseen, vaan asiasta keskustellaan Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanssa, kun tämä vierailee USA:ssa.

Jemeniin tehty isku ”onnistunut kaikilla mittapuilla”

Trumpin hallinto on puolustanut Yhdysvaltain Jemeniin viikonloppua tekemää iskua, joka kohdistui terroristijärjestö al-Qaidaa vastaan.

– Siihen nähden, mitä jotkut heistä olisivat voineet tehdä, pidän operaatiota onnistuneena kaikilla mittapuilla, perusteli Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer.

Yhdysvallat on vahvistanut, että iskussa kuoli ilmeisesti useita siviilejä, joiden joukossa oli myös lapsia. Jemenin viranomaisten mukaan 16 siviiliuhrista puolet oli lapsia. Lisäksi iskussa kuoli yksi Yhdysvaltain sotilas.

Spicer myönsi, että amerikkalaissotilaan kuoleman vuoksi menestyksestä on kuitenkin vaikea puhua. Siviiliuhreista hän ei sanonut mitään.

Sunnuntain isku oli ensimmäinen sotilastoimi, jonka presidentti Trump valtuutti puolustusvoiman ylipäällikkönä.

STT

Kuvat: