Vankien valmistamat herkut käyvät kaupaksi Taiwanissa

Aasiassa viime vuosina paljastuneet ruokaskandaalit ovat siivittäneet Taiwanissa nousuun erikoisen lähiruokatrendin: ruuan tilaamisen vankiloista.

Vankien valmistamasta ruuasta on kymmenessä vuodessa kasvanut suuri ruokatrendi, ja taiwanilaisvankiloiden ruokabisnes tuottaa jo liki 15 miljoonaa euroa vuosittain. Varoja käytetään vankeinhoitoon sekä rikosten uhreille maksettaviin korvauksiin. Kokkikoulutus toimii myös vankien kuntoutuksena.

Pienissä erissä ja ilman lisäaineita valmistettu ruoka houkuttelee asiakkaita, sillä julkisuuteen on noussut useita tapauksia, joissa tehdasruuista on löydetty haitallisia tai huonolaatuisia aineita.

STT

