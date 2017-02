Vastauksia odotetaan

|

Yhdysvaltain presidentin sanotaan olevan maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Donald Trump on ollut paikalla nyt kuukauden päivät, ja Trumpin aloitusta voi varovaisia sanoja käyttäen sanoa erikoiseksi ja kysymyksiä herättäväksi.

Trump ei ole toiminut toisin kuin vaalikampanjassaan linjasi. Sen sijaan hän on toiminut aivan toisin kuin mitä Yhdysvaltain presidenteiltä on tähän asti totuttu näkemään.

Muu maailma joitain poikkeuksia lukuun ottamatta on seurannut Trumpin toimia lähinnä ymmällään. Trumpilta on kuultu lähes päivittäin lausuntoja, jotka ovat lisänneet entisestään hämmennystä, esimerkkinä äskettäiset Ruotsi-puheet.

Presidentillä Yhdysvalloissa on paljon valtaa, mutta yksinvaltias hän ei ole. Presidentti yksin ei luo Yhdysvaltain linjaa. Sen takia Euroopassa on kuunneltu entistä tarkemmin, millaisin äänenpainoin presidentin hallinto puhuu ja miten Trumpin toimintaan reagoidaan Yhdysvaltain muussa poliittisessa elämässä.

Tällä viikolla siihen oli hyvä mahdollisuus, kun varapresidentti Mike Pence tapasi sekä Naton että EU:n johtoa Brysselissä. Näiden keskustelujen perusteella transatlanttisissa suhteissa ei olisi tapahtumassa niin dramaattisia muutoksia kuin Trumpin puheista jyrkimmillään voisi päätellä.

Edelleen on kuitenkin vallalla suuri epävarmuus. Kuvaavaa erikoiselle tilanteelle on sekin, mistä Trump saa ajatuksilleen kannatusta.

Maailmalla positiivisia odotuksia hänen kaudelleen ovat asettaneet ainakin Venäjä ja Turkki. Molemmat edustavat arvomaailmaa, joka istuu entistä huonommin länsimaisen demokratian perusteisiin.

Vaikka hänen suosionsa kannattajien ydinjoukoissa Yhdysvalloissa on vahva, kuukauden virkaanastumisensa jälkeen Trump on myös omassa maassaan ennätyksellisen epäsuosittu presidentti, kun koko kansan kannatusta mitataan.

Aiheellisesti kysytään, miten Trumpin toimintaa pitäisi tulkita. Ovatko esimerkiksi presidentin Twitter-viestit pikaisia tokaisuja ilman sen enempää harkintaa? Vai ovatko ne sittenkin millintarkasti suunniteltua keskustelun ohjausta Trumpin haluamiin aiheisiin?

Ensimmäinen kuukausi on herättänyt enemmän kysymyksiä kuin antanut vastauksia.