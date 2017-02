Veitsihyökkääjä yritti Louvren museoon Pariisissa, motiivit yhä auki

|

Ranskalaissotilas ampui Pariisissa perjantaina hyökkääjää, joka oli aseistautunut isolla veitsellä Louvren taidemuseon lähellä. Hyökkäysyritys nosti turvallisuuskysymykset jälleen valokeilaan muutama kuukausi ennen maassa pidettäviä vaaleja.

Pääministeri Bernard Cazeneuve kuvasi hyökkäystä luonteeltaan terroristiseksi. Presidentti Francois Hollande sanoi tilanteen olevan hallinnassa, mutta terrorismin uhkan tulleen jäädäkseen.

Hyökkääjä haavoittui vakavasti, eikä hänen motiiveistaan ollut vielä illalla tietoa. Tutkintalähteiden mukaan kyseessä on 29-vuotias mies, joka viisumihakemuksessa sanoi olevansa lähtöisin Egyptistä. Miehen uskotaan saapuneen Ranskaan Dubaista tammikuun lopulla.

Miehen kerrotaan huutaneen ”Allahu akbar” samalla kun hän hyökkäsi sotilaspartiota vastaan viidakkoveitsi kädessään.

Poliisi teki ratsian Pariisin keskustassa sijaitsevaan rakennukseen osana hyökkäystä koskevia tutkimuksia, kertoivat lähteet illansuussa.

Paniikkia ja sekasortoa

Tapaus sattui aamupäivällä Louvren ostoskeskuksen sisäänkäynnin tuntumassa. Hyökkääjällä oli kaksi reppua, mutta niistä ei löytynyt räjähteitä.

Louvressa tuolloin olleet sadat ihmiset eristettiin turvalliselle alueelle tapahtuneen ajaksi. Museo suljettiin, ja sen on määrä avautua uudelleen lauantaina.

Paikalla olleet kuvailivat paniikkia ja sekasortoa, kun turistit, ostoksilla olleet ja työntekijät pakenivat museokompleksista.

– Kuulimme laukauksia, mutta emme tienneet mistä oli kyse. Sitten kaikki työntekijät evakuoitiin, kertoi läheisessä ravintolassa työskentelevä mies.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui Twitter-viestissä hyökkääjää radikaaliksi islamistiterroristiksi. Hän kehotti maahantulokielloista nousseeseen kohuun viitaten amerikkalaisia tulemaan järkiinsä.

Ranskassa on ollut tiukat turvatoimet vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen. Tuhansia sotilaita partioi kaduilla.

Maassa järjestetään huhti- ja toukokuussa presidentinvaalit ja heti perään kesäkuussa parlamenttivaalit. Turvallisuus on yksi vaalien keskeisiä teemoja.

STT

Kuvat: