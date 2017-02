Veitsihyökkääjä yritti Louvren museoon Pariisissa, pysäytettiin ampumalla

|

Pariisissa sotilas on ampunut isolla veitsellä aseistautunutta hyökkääjää Louvren taidemuseon lähellä. Hyökkääjä haavoittui luodeista vakavasti, mutta poliisin mukaan hän on edelleen elossa.

Veitsihyökkääjän kohteena ollut sotilas sai myös lieviä vammoja. RTL-uutisten mukaan hän tarvitsi päähänsä tikkejä ja joutui jäämään tutkittavaksi sairaalaan.

Hyökkääjän asetta kuvataan macheteksi eli viidakkoveitseksi. Eri lähteiden mukaan niitä on ollut yksi tai kaksi.

RTL-uutisten mukaan tapaus sattui Louvren sisäänkäynnin tuntumassa, ja mies oli pyrkinyt Louvren sisääntuloaulaan mukanaan yksi tai kaksi selkäreppua. Poliisin mukaan repuista ei kuitenkaan löytynyt räjähteitä. Miehen kerrotaan huutaneen ”Allahu akbar” ennen haavoittumistaan.

Hyökkääjä haavoittui luodeista keskivartaloon. Häntä ammuttiin viisi kertaa.

Ranskan sisäministeriön edustaja Pierre-Henry Brandet kertoo L’Express-lehdelle, että tapahtumapaikalla oli toinenkin henkilö, jota puhutetaan.

Ranskan pääministeri Bernard Cazeneuve kuvaa hyökkäystä luonteeltaan terroristiseksi.

Museovieraat ohjattiin turvaan

Viranomaiset ovat evakuoineet tapahtumapaikan museon edustalla ja museo on suljettu. Poliisi on sulkenut myös läheisen metroaseman ja eristi tapahtumapaikalle johtavia katuja.

– Museossa olleet ihmiset, heitä oli noin 250, on pidetty etäällä ja heidät on ohjattu turvallisille alueille Louvressa, sanoo Pariisin poliisin päällikkö Michel Cadot.

Museovieraat on määrä ohjata ulos pienissä ryhmissä.

Pariisissa on tiukennettu turvatoimia viime vuosina tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen. Asetta kantavia sotilaita näkyy säännöllisesti kävelemässä Louvren alueella.

Louvren taidemuseo kuuluu Pariisin suosituimpiin matkailunähtävyyksiin. Kaupungin sydämessä sijaitseva museo houkuttelee vuosittain miljoonia vieraita, vaikka kävijämäärät ovat terrori-iskujen jälkeen pienentyneet.

Louvre on alun perin ollut kuninkaallinen palatsi. Nykyään siellä sijaitsee museon lisäksi kauppakeskus ja useita näyttelytiloja.

STT

