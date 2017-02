Vesala putsasi pöydän Emma Gaalassa

|

Paula Vesala, JVG ja Alma veivät eniten palkintoja musiikkialan Emma-palkintogaalassa lauantaina. Espoon areenassa järjestetyn gaalan kirkkain tähti oli Vesala, joka kahmi neljä Emma-pystiä.

Vesala palkittiin parhaana naissolistina, minkä lisäksi hän voitti vuoden parhaan albumin Emman albumillaan Vesala ja vuoden biisin Emman kappaleellaan Tequila. Lisäksi hänet palkittiin Vuoden pop -kategoriassa.

Vesala muisteli gaalassa vuotta 2004, jolloin hänen ja Mira Luodin PMMP-yhtye palkittiin vuoden tulokkaana.

– Vielä kehissä, still alive! Kiitos perhe, ystävät ja kaikki ihmiset, hän tuuletti.

Vesala kertoi ryhtyneensä aikoinaan tekemään musiikkia, koska tunsi olonsa yksinäiseksi maailmassa.

– Laulu menee värisevästä sielusta ja sydämestä toiseen. Kiitos, tää on niin siistiä!

Arttu Lindeman yleisön suosikki

Vuoden miesartistin Emman sai Mikael Gabriel ja vuoden yhtyeen palkinnon JVG. JVG palkittiin myös vuoden striimatuimmasta kotimaisesta biisistä Hehkuu, jota kuunneltiin suoratoistopalveluista yli 12 miljoonaa kertaa.

Alma sai vuoden tulokkaan Emman Dye My Hair -levystä. Hänet palkittiin myös Vuoden vienti -Emmalla.

Alma nouti palkinnot kaksossiskonsa Annan kanssa, joka on hänen taustalaulajansa.

– Äiti, mä rakastan sua, iskä, mä rakastan sua, Alma kiitti vanhempiaan.

Vuoden iskelmäalbumiksi valittiin Suvi Teräsniskan Sinä olet kaunis.

– Tuntui monesti parin vuoden tauon aikana, että olenko ansainnut paikkani täällä. Tällainen tunnustus saa tuntemaan, että ehkä olen ihan oikeassa paikassa ja tämä on ansaittua, Teräsniska sanoi liikuttuneena.

Yleisö äänesti vuoden artistiksi Arttu Lindemanin ja vuoden musiikkivideoksi Ville Valon Olet mun kaikuluotain -videon, jonka ohjasi Ykä Järvinen.

