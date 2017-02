Vuohensaari tilapäismotissa – siltaa remontoidaan

|

Salon Vuohensaari on tilapäisessä motissa ensi viikkoon, sillä saaren mantereeseen yhdistävää siltaa remontoidaan eikä muuta tietä saareen ole. Remontissa uusitaan sillan kansilankutus sekä kaiteet.

– Työ kestänee ensi viikkoon, katumestari Kari Kanerva Salon kaupungilta sanoo.

Kanerva toivoo sillankorjaajille suotavan työrauhaa, jotta tieyhtyes saataisiin mahdollisimman nopeasti taas käyttöön.

Vuohensaaressa ei ole vakituista asutusta eikä myöskään muuta toimintaa keskitalvella. Kesällä Vuohensaari on virkeä lähivirkistysalue, jossa toimii kahvila, leirintäalue ja kesäteatteri ja jossa on myös uimarannat sekä koirille että ihmisille.

Sillan muihin rakenteisiin ei Kanervan mukaan ole remontissa tarvis puuttua.

Kanerva kertoo tiedossa olevista ja tulevista tieremonteista sen, että Karjaskylänkadun Kiskontien puoleinen pää siistitään ja asvaltoidaan talven jälkeen, touko-kesäkuun paikkeilla. Myös kevyenliikenteen väylä saa alkukesällä asvaltin.

Karjaskylänkadun eteläpää on ollut liki koko ajan käytössä remontinkin aikana, mutta katu varsineen on jäänyt viime syksyisen viemäriremontin jälkeen siivoamatta sekä asvaltoimatta.