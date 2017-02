WWF julkaisee Lihaoppaan: ”Tarkoitus ei ole suostutella kaikkia kasvisravintoon”

|

WWF Suomi julkaisee tiistaina Lihaoppaan, jossa arvioidaan eri lihojen ympäristövaikutuksia. Suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaan mukaan oppaasta saa työkaluja arjen kulutusvalintoja varten sekä runsaasti muun muassa kansainvälisiin ja suomalaisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoja lihasta ja sen vaikutuksista.

– Ruokavalinnat ovat ympäristön kannalta tärkeimpiä arjen valintoja, mitä ihmiset tekevät. Ruoantuotanto on sekä suoraan että välillisesti suurimpia uhkia jo hälyttävästi heikkenevälle luonnon monimuotoisuudelle, hän kiteyttää oppaan tarkoitusperän.

Höynälänmaa kertoo, että WWF:llä on hieman vastaavanlainen lihaopas jo Saksassa ja länsinaapurissamme Ruotsissa. Suomessa WWF:llä on jo ennestään Ruokaopas, Kalaopas ja Metsänhoito-opas. Etenkin kymmenisen vuotta käytössä ollut Kalaopas on suojeluasiantuntijan mukaan vaikuttanut suuresti sekä kauppojen että ihmisten kalavalintoihin.

– Valtaosa ravintoloista ja kaupoista käyttää sitä. Samanlaista vaikutusta toivomme Lihaoppaankin tapauksessa.

Ajankohtainen teema

Stella Höynälänmaan mukaan keskustelu lihan syönnistä ja sen vaikutuksista on viime vuosina lisääntynyt selvästi. Hänen mukaansa Lihaoppaan tarkoituksena on edelleen vahvistaa ihmisten kasvanutta tietoisuutta.

– Valtava määrä esimerkiksi kasviproteiinilähteitä ja kasvipohjaisia tuotteita on tullut kauppoihin. Ne ovat olleet hurjan menestyneitä, eli selkeästi jotain muutoksia on jo tapahtunut.

Höynälänmaa arvelee, että trendin taustalla ovat muun muassa ihmisten tietoisuuden lisääntyminen, erilaiset tiedotuskampanjat sekä yritysten reagointi kuluttajien muuttuneisiin asenteisiin ja toiveisiin.

Lisäksi yritykset ovat hänen mukaansa panostaneet vastuullisuusteemaan aikaisempaa enemmän.

– Oppaan tarkoitus ei ole suostutella kaikkia siirtymään pelkkään kasvisravintoon vaan korvaamaan edes osan lihasta kasviksilla ja kestävästi pyydetyllä tai kasvatetulla kalalla, suojeluasiantuntija summaa.

