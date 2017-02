Ydinasevarustelun kierre alkaa taas?

|

VESA JAAKOLA. Yhdysvaltain presidentin yksinoikeuksiin kuuluu päätös ydinsodan aloittamisesta tarvittaessa. Nyt tuota tarvetta harkitsee uutena presidenttinä ja asevoimien ylipäällikkönä Donald Trump. Vain hänen päätöksensä ja napin painalluksensa, niin maailma voisi paljolti tuhoutua.

Tällainen näkymä huolestuttaa monia entistä enemmän. Vaalikampanjassaan ja valittuna valtionjohtajanakin Trump puhui uudella ja oudolla tavalla ydinaseista, jopa niiden käytettävyydestä. Miksi niitä valmistetaan, jos ei käytettäisi, hän tokaisi. Hän näkisi suotavana, että Japani ja Etelä-Korea hankkisivat ydinaseita puolustuksensa tarpeisiin.

Sanailussa Venäjän johtajan kanssa ydinaseista hän ilmoitti Yhdysvaltojen hänen johdollaan laajentavan ydinasearsenaaliaan. Tähän Putin vastasi ilmoittamalla, että Venäjä tavoittelee kaikki ohjuskilvet läpäiseviä ydinohjuksia.

Kaikki tämä on uutta ja ennen kuulumatonta ydinaseistuksen rintamilla. Eivät edes kylmän sodan jäätyneimpinä aikoina suurvaltojen johtajat pohtineet ääneen ja julkisesti ydinaseiden mahdollista käyttöä selkkauksissa.

Onkohan jo unohdettu hirveät sotakokemukset Japanista vuodelta 1945. Silloinhan Yhdysvaltain pudottamien atomipommien räjähdyksissä Hiroshimassa ja Nagasakissa kymmeniä tuhansia ihmisiä, enimmät viattomia siviilejä, kuoli minuuteissa. Kaupunkien raunioitumisen ja asukkaiden elinikäisten sotatraumojen lisäksi myöhemminkin tuhansia japanilaisia on kuollut ydinpommien tuhojen jälkiseurauksiin.

Pitäisiköhän Trumpille ja ehkä Putinillekin näyttää kuvamateriaalia Hiroshimasta ja Nagasakista tuhopommituksen jälkeen? Tosin siinä voisi olla vaara, että nämä arvaamattomat ydinaseiden ylipäälliköt näkisivät tämän aseluokan tuhot ja tehot mahdollisuutena, eivät enää uhkana mahdollisissa selkkauksissa.

Löysällä pohdinnallaan Japanin ja Korean tasavallan ydinaseistamisesta Trump paljasti tietämättömyytensä ydinsulkusopimuksesta.

Vielä vuonna 1969 Japanin sotatuhot kauhistuttivat vastuullisia valtiojohtajia YK-yhteisössäkin. Neuvoteltiin ja tehtiin sopimus siitä, etteivät ydinaseet saa levitä yli sen piirin, jossa ne olivat tuolloin. Pienessä piirissä oli vain viisi tunnettua ydinvaltaa: Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Kiina, Britannia ja Ranska.

Tämä NPT-sulkusopimus on estänyt tehokkaasti ydinaseiden leviämisen. Sopimukseen eivät alun perinkään liittyneet sittemmin ydinaseistautuneet Israel, Intia eikä Pakistan. Kahta liittynyttä, Pohjois-Koreaa ja Irania on epäilty ydinaseen hankkimisesta. Muut, siis valtaosa maailman valtioista, ovat hyväksyneet sulkusopimuksen rajoituksineen.

Olisi edesvastuutonta avata tämä sopimus minkään valtion ydinaseistamiseksi. Olikohan Trump vakavissaan pohtiessaan Japanin ja Etelä-Korean ydinaseistamista? Jos tosissaan, millaisen portin hän avaisikaan kaikille niille hallitsijoille, jotka ilman sulkusopimusta olisivat jo hankkineet ydinaseita. Ne ovat maailmanpolitiikassa niin herkkä aiheisto, että jo löysä puhe niistä on vaarallista.

Yhdysvalloissa siis yksi mies päätöksellään voi aloittaa ydinasein käytävän sodan, jossa iso osa ihmiskuntaa voisi tuhoutua. Tässä presidentin valtaoikeus on ulotettu liian pitkälle.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.