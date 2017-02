Yhdysvaltain hallitus puolustaa Trumpin maahantulokieltoa

|

Yhdysvalloissa maan hallitus puolusti maanantaina presidentti Donald Trumpin perjantaina jäihin laitettua maahantulokieltoa.

Oikeusministeriön valitustuomioistuimella laatimassa muistiossa sanotaan, että Trump käytti hänelle laillisesti annettua auktoriteettia allekirjoittaessaan asetuksen. Muistion mukaan oikeuden aiempi päätös maahantulokiellon jäädyttämisestä oli myös huomattavaa liioittelua.

Hallitus pyysi muistiossa, että maahantulokielto palautetaan voimaan. Asiasta on määrä järjestää kuuleminen tiistaina paikallista aikaa eli varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Valitustuomioistuin hylkäsi alun perin sunnuntaina Trumpin hallituksen vaatimuksen maahantulokiellon palauttamisesta voimaan. Oikeus ei tuolloin perustellut asiaa mitenkään, vaan pyysi osapuolia toimittamaan maanantaina oikeudelle perusteita omalle kannalleen.

Presidentti itse on kritisoinut voimakkaasti viime päivinä oikeuslaitoksen toimintaa Twitterissä. Valitustuomioistuimen sunnuntaisen päätöksen jälkeen Trump kirjoitti, ettei voi uskoa, että tuomari asettaa Yhdysvallat tällaiseen varaan. Hänen mukaansa tuomaria ja oikeuslaitosta on syyttämien, jos jotain pahaa tapahtuu.

STT

