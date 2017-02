Yhteisvastuukeräyksen avannut presidentti Niinistö: Aikoinaan kansainvälinen yhteistyö tuki myös meitä

|

Kirkon perinteinen yhteisvastuukeräys käynnistyy tänään. Presidentti Sauli Niinistö avasi keräyksen puheellaan puoliltapäivin.

Tuotosta 60 prosenttia menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Viidennes käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja viidennes kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.

– Aikoinaan kansainvälinen yhteistyö tuki myös meitä suomalaisia. Nyt satavuotiaana Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, presidentti muistutti.

Kotimaassa keräys auttaa tänä vuonna ihmiskaupan uhreja. Tavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla virallisen avun ulkopuolelle putoavia uhreja. Presidentin mukaan Eurooppaan suuntautuneen pakolais- ja muuttoliikkeen takia myös Suomessa on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi.

– Ihmiskaupassa ihmisyys on kauppatavaraa, ja se on ihmisarvon syvää loukkaamista, presidentti totesi.

Esimerkiksi Jordaniassa keräyksellä tuetaan Syyriasta sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa, mikä ehkäisee altistumista ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle. Presidentti Niinistö totesi, että Jordaniaan on maan väkilukuun nähden tullut erittäin paljon Syyrian sotaa paenneita ihmisiä. Niinistön mukaan parasta apua on paikalla annettu apu.

– Jonain päivänä Syyrian nuoret rakentavat kotimaansa uudelleen, ja tulevaa jälleenrakennustyötä pohjustetaan nyt muun muassa yhteisvastuukeräyksen kautta.

Yhteisvastuukeräys järjestetään nyt 68. kerran. Presidentin mukaan avun tarvitsijoita on paljon, mutta niin on myös avun antajia. Keräys jatkuu toukokuun ensimmäiseen päivään asti.

STT

Kuvat: