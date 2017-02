Yhteisvastuukeräys auttaa ihmiskaupan uhreja

|

Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna ihmiskaupan uhreja. Keräys käynnistyy tulevana sunnuntaina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Yhteisvastuukeräyksen avauspuhe lähetetään tv1:ssä sunnuntaina 5.2. kello 12.

Keräyksen kansainvälisessä esimerkkikohdemaassa Jordaniassa tuetaan Syyriasta sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa, mikä ennaltaehkäisee altistumista ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle.

– Vuonna 1949 perustetusta Yhteisvastuukeräyksestä on tullut suomalaisten yhteinen hyväntekeväisyyskeräys, joka nostaa esiin hädän ääripäitä ja auttaa heitä, jotka hädästään huolimatta jäävät ilman apua. Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta se on läsnä kaikkialla. Ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden myötä myös ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet, ja avuntarve on suuri.

Jordaniassa yhteisvastuuvaroin tuettavan avustustyön painopisteenä on työllistymistä tukeva koulutus, harrastusmahdollisuudet ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:n, Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.