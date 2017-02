Yritysten jatko on tärkeää

|

Moni pieni- ja keskisuuri yrittäjä pohtii parhaillaan oman yrityksensä jatkoa. Palkkatyöstä on helppo siirtyä eläkkeelle, mutta moni yrittäjä joutuu miettimään oman eläkkeelle siirtymisen lisäksi myös yrityksen jatkoa.

Ratkaisu ei ole helppo, sillä oma yritys on usein yrittäjän koko elämäntyön tulos. Sen myyminen saati lopettaminen on vaikea päätös.

Varsinais-Suomen yrittäjien tekemässä kyselyssä selvitettiin yli 55-vuotiaiden yrittäjien suunnitelmia tulevaisuudesta. Vastaajista yli 70 prosenttia arvioi luopuvansa yrityksestään seuraavien viiden vuoden aikana ja peräti 95 prosenttia kymmenen vuoden kuluessa.

Kysely antaa hyvän yleiskuvan eläkeikää lähestyvien yrittäjien tilanteesta. Jos aikomukset toteutuvat, on monen yrityksen jatko vaakalaudalla lähivuosina.

Läheskään kaikille pk-yrityksille ei löydy jatkajaa yrittäjän omasta perheestä. Eläköityvän yrittäjän vaihtoehdoiksi jäävät usein yrityksen myynti tai sen toiminnan lopettaminen.

Omistajanvaihdoskyselyn mukaan suuri osa luopuvista yrittäjistä suunnittelee yrityksen myyntiä. Neljännes vastaajista kertoo, että yrityksen toiminnan lopettaminen on todennäköinen ratkaisu. Lopettaminen on jopa hieman yleisempää kuin sukupolvenvaihdos.

Osa yrittäjistä arvioi, että yrityksen toiminta perustuu niin vahvasti omaan osaamiseen, ettei myynti ole mahdollista. Suuri määrä yrityksiä joutuu kuitenkin lopettamaan toimintansa yksinkertaisesti sen vuoksi, että jatkajaa ei ole löytynyt.

Eläkeikää lähestyvien yrittäjien arvioista heijastuu huolestuttava kuva. Monen yrittäjän eläköityminen tarkoittaa samalla yrityksen toiminnan loppumista. Jatkajaa ei välttämättä löydy, vaikka yritys on kannattava ja sillä voi olla jopa kasvumahdollisuuksia.

Pieniäkin yrityksiä tarvitaan, sillä talouden kasvu perustuu vahvasti yksityisen alan työpaikkoihin. Työpaikoista on edelleen pulaa, vaikka talous kääntyykin varovaiseen nousuun. Näissä talkoissa jokainen työtä tarjoava yritys on tärkeä.

On pidettävä huoli siitä, että mahdollisimman moni pk-yritys jatkaa, vaikka yrittäjä jääkin eläkkeelle.