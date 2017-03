Ääniharavat ehdolla

|

Kuntavaalien ehdokasasettelun valtakunnallinen uutinen oli, että suurten puolueiden ehdokasmäärät laskivat. Puoluesihteerit sanovat olevansa kuitenkin tyytyväisiä tulokseen, jota itse asiassa osattiin odottaa.

Salossakin kolmen suurimman valtuustopuolueen listat lyhenivät, mutta kaikkiaan kuntavaaliehdokkaita on suunnilleen saman verran kuin syksyn 2012 vaaleissa.

Valtuustopaikkoja Salossa on 51, ja niitä tavoittelee 307 kaupunkilaista.

Salossa puolueiden vaalivastaavat kommentoivat syksystä lähtien samalla tavalla: työtä ehdokkaiden saamiseksi pitää tehdä entistä enemmän.

Tilannetta selitettiin sillä, että politiikka ei motivoi, kun joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä.

Ainakin se motivoi niitä, jotka ovat olleet päätöksiä tekemässä. Käytännössä kaikki viime vaalien ääniharavat ovat edelleen ehdolla. Heistä monilla on ollut vahvaa kannatusta jo useissa vaaleissa.

Uusiakin ehdokkaita on, mutta listojen kovaa ydintä ovat tällä hetkellä keskeisissä tehtävissä olevat poliitikot.

Salon pienet puolueet voivat yllättää, kun äänet lasketaan. Ainakin vihreillä ja kristillisdemokraateilla on ehdokkaita aiempaa enemmän.

Vihreät venytti reippaimmin listaansa, joka on vihreä myös kokemuksella mitattuna. Suurimmalla osalla ehdokkaista ei ole luottamustehtävää nykyhallinnossa, eivätkä viime vaalien vetovoimaisimmat nimet ole mukana.

Salolaisittain keskisuuren perussuomalaisten lista eli loppumetreille saakka. Lopputuloksen perusteella näyttää siltä, että ovi on käynyt kumpaankin suuntaan. Ehdokkaita on saman verran kuin viimeksi.

Loikkaukset ovat muuttaneet Salon valtuustoryhmien kokoonpanoja tämän vaalikauden mittaan niin, että kolmesta suuresta jokainen on saanut olla suurin. Nyt vuoro on SDP:llä.

Kisa kolmen tasavahvan välillä on kova. Vaikka vaalien välillä puhutaan yhteistyön tärkeydestä, vaaleissa jokainen puolue haluaa asemaan, jossa se pääsee valitsemaan parhaat päättäjäpaikat.

Listat ovat koossa, ja vaalikamppailu voi alkaa. Neljän viikon päästä ennakkoäänestys on jo käynnissä, ja varsinaiseen vaalipäivään on aikaa reilu kuukausi.