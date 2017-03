Messias on saapunut

|

1990-luvun ensimmäiset vuodet Suomen hiihdolla olivat Marja-Liisa Kirvesniemi ja Marjut Rolig (omaa sukua Lukkarinen). Vuosikymmenen lopulla ja tunnetusti vuoteen 2001 asti oli Mika Myllylä ja adjutantti Jari Isometsä. Vuosina 2005–2010 Virpi Kuitunen ja Aino-Kaisa Saarinen.

Toisin sanoen Suomen hiihdolla olivat mainittuina vuosina keulakuvat. Vaikka Kirvesniemen ja Roligin aikana maailman kärjestä olivat kaukana miehet, Myllylän ja Isometsän aikana naiset sekä Kuitusen ja Saarisen aikana uudestaan miehet, ei lajin kokonaiskuvaa pidetty yksittäisten menestyjien ansiosta huolestuttavana.

2010-luvun lopulle tultaessa Suomeen on voinut povata nuorten kisojen perusteella kahta maailman huippunimeä ja yhtä kärkipään urheilijaa. Nämä lahjakkuudet on onnistuttu hyödyntämään hienolla prosentilla.

Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski olivat nuorten MM-mitalisteja. Suomalaisista Joni Mäki (sprinttipronssi), Lauri Lepistö (pronssi kymmenellä kilometrillä) ja Johanna Matintalo (yhdistelmähiihdon hopea) ovat yltäneet nuorten MM-mitaleille vuosina 2013-2017. Veli-Niskanen ja Pärmäkoski ovat nousemassa myös aikuishuipulle, ja sisko-Niskanen on adjutantti Pärmäkoskelle.

Suomen hiihto on kuin onkin saamassa 2020-luvun keulakuvansa. Huolestuttavat kysymysmerkit ovat sittenkin kääntymässä huutomerkeiksi. Niskasten ja Pärmäkosken merkitys idoleina on valtava siinä vaiheessa, kun maastohiihtokilpailut palaavat puolentoista vuoden kuluttua Ylen televisiointisiipien alle.

Ja tulipa Suomeen samalla se keskiviikon lehdessä kaipaamani olympialajien mailmanmestari. Iivo Niskanen on yhtaikaa sekä maastohiihdon että koko suomalaisen huippu-urheilun keulakuva – titteleinään maan viimeisin maailmanmestari ja olympiavoittaja. Ilman suurehkoja yllätyksiä kymmenen ja puolen kuukauden kuluttua myös Vuoden urheilija.

Siinäpä sitä on markkinointivalttia myös Suomen Hiihtoliitolle ja vielä myös Lahden MM-kisajärjestäjille. Kovinkaan monta lehmän hännän heilautusta mestaruuden varmistumisesta ei ehtinyt kulua ennen kuin Niskasen nimellä mainostettiin jo torstaista viestikisaa alla olevan kuvan näyttämällä tavalla.

Kaiken lisäksi Niskasessa on keulakuvalle kaivattavaa karismaa. Red Bull -sponsorikohu oli konservatiivisemmalle osalle yleisöä liikaa, mutta kultamitalien myötä nämäkin särmät kääntyvät kaikkien silmissä positiiviksi. Joku saattoi pitää alle 23-vuotiaiden MM-kullan jälkeistä ilman paitaa poseeraamista saatesanoilla ”Messias on saapunut” yliampuvana. Kukaan tuskin enää on sitä mieltä.

Oman pohdintansa ansaitsee myös Sami Jauhojärvi. ”Musti” on ollut tuloksiaan suurempi julkkis jänkhämurteisen terävän kielensä myötä.

On tavallaan ironista, että Jauhojärvi hiihti eilen uransa toiseksi parhaan henkilökohtaisen arvokisatuloksensa sijoittumalla kahdeksanneksi. Kuka muistaa sitä sattuneesta voittajasyystä enää torstaina.

Mikäkö ja milloinko se paras tulos tuli? Aivan, Holmenkollenilla 2011. Tuolloin maailmanmestari oli Matti Heikkinen. Kuka muistaa Jauhojärven viidettä sijaa kyseisessä kisassa?

