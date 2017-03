Vaaran merkit

|

Ruuhka toimeentulotukihakemusten käsittelyssä on monien tuen varassa elävien kohdalla johtanut pulmiin, pahimmillaan todellisiin vaikeuksiin. Myöhässä olevat rahat ovat vieneet tilanteisiin, jossa lääkkeitä on jäänyt sen takia saamatta ja rästiin jääneitä laskuja tai vuokria on pantu perintään.

Ruuhka on Kelassa, jolle toimeentulotukien maksatus siirrettiin vuoden alussa. Aiemmin sen ovat hoitaneet kunnat.

Muutoksesta on Kelassa ollut tieto hyvissä ajoin, ja siihen oli aikaa varautua. Hyvissä ajoin asiantuntijat ovat myös varoittaneet ruuhkautumisen vaarasta, ellei muutokseen varauduta ajoissa.

Kelan mukaan lisävoimia hakemusten käsittelyyn rekrytoitiinkin. Kyllin todesta varoituksia ei kuitenkaan ole otettu, koska nyt on törmätty tilanteeseen, jossa Kela ei kykene toimimaan lain edellyttämässä aikataulussa. Nyt Kela pyytää kunnilta asiantuntevia apuvoimia, jotta ruuhka saadaan purettua.

Kelan kaltaiselta laitokselta tapahtunut on jokseenkin anteeksiantamaton kömmähdys. Se kertoo huonosta suunnittelusta ja ennakoinnista, pahimmillaan jopa viranomaisen kovakorvaisuudesta, koska ruuhkien vaarasta on kyllä varoitettu.

Luonnollista on, että Kela pahoittelee tapahtunutta. Se vain ei paljon lohduta niitä, jotka Kelan arviointivirheiden takia ovat ongelmissa. Tällaisessa asiassa Kelan kaltaiseen laitokseen täytyy voida luottaa.

Kelan kohdalla tuli osoitetuksi, miten vaikeaa muutoksen läpivieminen hallinnossa on. Väistämättä ajatus siirtyy vireillä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, suureen soteen.

Eri asioista on kysymys, mutta tilanteessa on helppo nähdä samanmuotoisuutta. Sote-uudistuksessa ollaan tekemässä muutosta, jolla koko sosiaali- ja terveyspalvelujen sektori myllerretään uuteen uskoon.

Päätöksistä niiden viemiseen käytäntöön on pitkä tie. Asiantuntijat ovat useampaan otteeseen lausuneet poliitikoille varoituksia. Varoittajien mukaan nykyisten piirustusten mukaiseen soteen sisältyy valtavia riskejä.

Sotea ajetaan päätökseen paineella ja kiireellä. Kiire tai poliittinen paine ei saa johtaa siihen, että arjessa sitten törmätään vaikeuksiin, joista varoitettiin, mutta ei otettu onkeen.