Salossa voi löytää tänään salaperäisen paketin

Sattuuko eteesi tänään kummallinen paketti keskellä kaupunkia? Se on sinulle, saat pitää sen.

Keskiviikkoaamuna ympäri Saloa on ilmestynyt yli 100 kauniisti paketoitua pääsiäispakettia. Markkinointitempaus on Salon teatterin, ja sillä halutaan mahdollistaa kaupunkilaisille kulttuurikokemukset, tuoda positiivista mieltä sekä suunnata ajatukset kesään. Paketista löytyy teatterilippuja, alennuskoodeja ja suklaata.

– Mietittiin, että jotain repäisevää pitää tehdä, sillä ihmisillä on kaupungilla koko ajan niin kiire ja stressaantunut ilme. Päätettiin, että pistetään pystyyn koko kaupungin munajahti, kertoo tuottaja Jonna Ruohonen tiedotteessa.

Jos siis kuljet Salossa keskiviikkona, pidä silmäsi auki.