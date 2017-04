Äänestäminen on oikeus

|

Tänään valitaan uudet päättäjät kuntien valtuustoihin. Asiantuntijat ovat varoitelleet, että äänestysprosentti saattaa jäädä entistä alhaisemmaksi. Jotkut ovat povanneet sen putoamista valtakunnallisesti jopa alle 50 prosentin.

Ennakkoäänestyksen jälkeen tilanne näyttää hieman valoisammalta. Ennakkoon on koko maassa äänestänyt 26,3 prosenttia äänioikeutetuista, mikä on enemmän kuin viime kuntavaaleissa syksyllä 2012.

Myös Ylen ennakkoäänestyspäivinä teettämien kyselyjen perusteella kampanjointi on herättänyt äänestäjiä. Yli 70 prosenttia haastatelluista kertoi äänestävänsä varmasti.

Aikaisempien vaalien perusteella tiedetään, että todellinen aktiivisuus ei aivan vastaa kyselyjen tuloksia. On syytä muistaa myös, että ennakkoäänestyksen suosio on koko ajan kasvanut, eikä lopullinen prosentti välttämättä nouse yhtä paljon.

Tähän mennessä äänestäneiden määrä kertoo, että kiinnostus kuntavaaleja kohtaan on ehkä ennallaan. Siinäkin tapauksessa on syytä olla huolissaan siitä, että paikallinen päätöksenteko saa heikoimmillaan liikkeelle vain joka toisen äänioikeutetun.

Sote-uudistus on hämmentänyt sekä ehdokkaita että äänestäjiä, mutta sen ansioista on myös puhuttu paljon kuntien tehtävistä, muustakin kuin epämääräisestä elinvoimasta. Kaikille on tullut selväksi, että ainakin päivähoito ja koulut ovat asioita, jotka ovat oman kunnan päättäjien käsissä.

Vaalit eivät ole ainoa tapa vaikuttaa asioihin, ja on suotavaa, että kuntalaisia kuullaan vaalien välilläkin. Sitä varten on olemassa erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi kuulemistilaisuuksia, asiakasraateja ja kansanäänestyksiä.

Niillä ei kuitenkaan korvata demokraattisesti valittuja luottamuselimiä. Kun ne toimivat hyvin, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon eri näkökulmat ja arvioidaan päätösten vaikutuksia.

Äänestäminen ei ole velvollisuus, mutta äänioikeuden käyttö on kuitenkin niin olennainen osa yhteiskunnan jäsenyyttä, että äänestysprosenttiin kannattaa kiinnittää huomiota. Sen alhaisuus kertoo vieraantumisesta ja antaa valtuustolle heikon mandaatin hoitaa tehtäviään.

Demokratia ei toteudu, jos kansalaiset eivät käytä demokraattisia oikeuksiaan.