Äänestysaktiivisuus nousi aavistuksen viime kuntavaaleista – vaasalaiset äänestivät vilkkaasti

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus parani hivenen vuoden 2012 vaaleista. Äänestämässä kävi 58,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Aktiivisimmin äänestettiin Vaasan vaalipiirissä, missä uurnilla kävi 63,7 prosenttia äänioikeutetuista. Laiskimmin äänestettiin uudessa Savo-Karjalan vaalipiirissä, missä äänestysaktiivisuus oli 54,8 prosenttia.

Vaalipiirien jako on muuttunut vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen. Kaakkois-Suomen vaalipiiriin on yhdistetty Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit. Savo-Karjalan vaalipiiriin on yhdistetty Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit.

Ahkerimmin äänestettiin Keski-Suomen Kinnulan kunnassa. Siellä äänestämässä kävi 82,6 prosenttia äänioikeutetuista. Laiskimmin äänestivät kajaanilaiset. Kunnan äänestysprosentti oli 49,3.

Kinnulassa oli korkein äänestysprosentti myös vuoden 2012 kuntavaaleissa.

Viimeisenä selvisi Varsinais-Suomessa sijaitsevan Loimaan äänestysaktiivisuus.

Ennakkoon äänesti näissä kuntavaaleissa 26,6 prosenttia äänioikeutetuista ja varsinaisena vaalipäivänä 32,2 prosenttia äänioikeutetuista.

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 äänestysprosentti oli 58,3. Vuoden 2008 vaaleissa äänestämässä kävi 61,3 prosenttia äänioikeutetuista ja vuoden 2004 vaaleissa 58,6 prosenttia.

Asiantuntija: Demokratiassa äänestysprosentin soisi olevan korkeampi

Demokratiassa äänestysprosentin pitäisi olla korkeampi kuin kuntavaalien 58,8 prosenttia, sanoo valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen.

Helsingin yliopistossa työskentelevän Palosen arvion mukaan osa keskustan ja perussuomalaisten kannattajista ei tällä kertaa käynyt uurnilla. Demokratiassa olisi ihanteellisempi tilanne, jos ainakin kaksi kolmasosaa äänioikeutetuista kävisi äänestämässä.

– Perussuomalaisten myötä toivottiin, että politiikasta kiinnostuvat myös ihmiset, jotka eivät ole olleet aktiivisia aikaisemmin. Heitä pumpattiin demokratian uutena tuulena, joka nostaisi äänestysinnokkuutta ja saisi uusia ryhmiä politiikkaan, mutta niin ei käynyt, sanoo Palonen.

Toisaalta juuri ennen vaaleja kerrottiin, että eihän valtuustoilla ole valtaa jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu. Siitä näkökulmasta tarkastellen äänestysinnokkuus oli kokonaisuudessaan hyvä, Palonen lisää.

STT

