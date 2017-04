Äänikuningatar Sanna Marin ei pyri Tampereen pormestariksi – ei halua jättää valtakunnanpolitiikkaa

|

SDP:n kansanedustaja Sanna Marin ei pyri Tampereen pormestariksi. Hän kertoo päätöksestään blogissaan.

Marin sanoo, ettei ole valmis jättämään tehtäviään valtakunnanpolitiikassa. Hän on kansanedustaja ja SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja.

– Valintaani helpottaa tieto siitä, että Tampere saa varmasti hyvän sosialidemokraattisen pormestarin tulevalle valtuustokaudelle, kertoo Marin blogissaan.

SDP oli kuntavaalien suurin puolue Tampereella, ja Marin keräsi eniten henkilökohtaisia ääniä, lähes 5 800.

– Jatkan työtä kaupungin ja tamperelaisten ihmisten eteen kaupunginvaltuutettuna, hän kirjoittaa.

Tampereen pormestarikeskustelussa esillä ovat olleet myös SDP:n Lauri Lyly, Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson. He kaikki saivat runsaasti ääniä kuntavaaleissa. Lyly on SAK:n entinen puheenjohtaja, Viitanen ja Gustafsson kansanedustajia.

Tampereella SDP ei ennen kuntavaaleja nimennyt pormestariehdokastaan.

http://www.sannamarin.net/blogi/2017/04/12/18394/?page2

STT

Kuvat: