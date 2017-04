Afganistanin Karzai jättipommista: Tämä ei ole terrorisminvastaista sotaa

|

Yhdysvaltain torstaisessa iskussa Afganistaniin kuoli ainakin 36 Isis-taistelijaa. Jättipommin kohteena oli Isisin tunneli- ja luolaverkosto. Isku ei vaatinut siviiliuhreja, kertoo Afganistanin puolustusministeriö.

Pommi pudotettiin Nangarharin maakuntaan Achinin alueelle lähellä Pakistania. Pommin pudotti Yhdysvaltojen MC-130-tyyppinen lentokone.

– Ihmiset ovat alkaneet paeta alueelta uusien pommitusten pelossa, kertoo nimettömänä pysyttelevä afganistanilaistaistelija.

Hänen mukaansa paikalliset asukkaat sanoivat, että pommi ravisteli aluetta kuin maanjäristys. Joidenkin kerrotaan menettäneen tajuntansa iskun voimasta.

Afganistanin entinen presidentti Hamid Karzai on tuominnut iskun.

– Tämä ei ole terrorisminvastaista sotaa vaan maamme epäinhimillistä ja julmaa käyttöä uusien ja vaarallisten aseiden testaamiseen, Karzai tviittasi.

Valtuuttiko Trump iskun henkilökohtaisesti?

Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan kyseistä pommia testattiin vuonna 2003, ja tuolloin sen nostattama pilvi näkyi yli 30 kilometrin päähän.

GBU-43/B-pommi kehitettiin Irakin sodan aikana. Se on voimakkain Yhdysvaltojen käytössä oleva pommi ilman ydinlatausta. Pommi painaa lähes 10 000 kiloa. Se tunnetaan nimellä ”kaikkien pommien äiti”.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt yhtä suurta räjähdystä. Roihu nielaisi koko alueen, kuvailee Achinin kuvernööri Esmail Shinwari.

Presidentti Donald Trump on sanonut iskun olleen menestys. New York Timesin mukaan presidentti ei ole kertonut, hyväksyikö hän pommin käytön henkilökohtaisesti.

Yhdysvallat on tehnyt alueella useita ilmaiskuja jihadistien tukikohtiin sitten viime vuoden elokuun. Isis on levittäytynyt Syyriasta ja Irakista Afganistaniin viime vuosina. Äärijärjestön kerrotaan saaneen riveihinsä taistelijoita, jotka ovat pettyneet Afganistanin ja Pakistanin Talebaniin. Isisiin on liittynyt myös uzbekki-islamisteja.

Isisin arvioidaan menettäneen vähitellen asemiaan Yhdysvaltain ilmaiskujen ja Afganistanin johtamien joukkojen maahyökkäyksen takia.

