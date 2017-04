Ahmadinejadin ilmoittautuminen presidenttiehdokkaaksi hämmentää Iranissa

|

Iranin entinen presidentti Mahmud Ahmadinejad on yllättäen rekisteröitynyt ehdokkaaksi toukokuussa pidettäviin presidentinvaaleihin. Vanhoillisen Ahmadinejadin veto yllätti kaikki, sillä hän on aiemmin kiistänyt pyrkivänsä presidentiksi.

Asiaa pidettiin Ahmadinejadin osalta loppuun käsiteltynä jo viime vuonna, kun Iranin korkein johtaja Ali Khamenei neuvoi tätä pidättäytymään asettumasta ehdolle.

Ahmadinejad sanoi keskiviikkona kunnioittavansa yhä Khamenein neuvoa ja tukevansa ehdokkaana niin ikään olevaa entistä varapresidenttiään Hamid Baghaiea. Ahmadinejad ei kuitenkaan selventänyt, miksi tuki edellyttää myös hänen omaa rekisteröitymistään ehdokkaaksi.

Vanhoillinen Ahmadinejad toimi Iranin presidenttinä vuosina 2005-2013. Hänen valtakauttaan leimasivat talouden kurjistuminen ja syvä vastakkainasettelu länsimaiden kanssa. Iranissa myös järjestettiin suuria protesteja maan johtoa vastaan.

Tällä hetkellä Iranin presidenttinä on maltillinen Hassan Ruhani. Hänen odotetaan asettuvan ehdolle jatkokaudelle ennen kuin rekisteröitymisaika päättyy lauantaina. Jo nyt ehdokkaaksi on ilmoittautunut lähes 200 henkilöä. Konservatiivien hallitsema valvojien neuvosto karsii vielä ehdokaslistalta epäsopivaksi katsotut kandidaatit.

STT

