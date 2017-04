AL: SDP:n ehdokas Tampereen pormestariksi on Lauri Lyly

|

SDP:n ehdokas Tampereen pormestariksi on SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly, kertoo Aamulehti. Hänen pitää saada taakseen valtuuston enemmistö tullakseen valituksi.

Jos Lyly ei onnistu tässä tehtävässä, vetovastuu siirtyy toiseksi suurimman puolueen eli kokoomuksen pormestariehdokkaalle, joka on Anna-Kaisa Ikonen. Hän on nykyinen pormestari.

SDP:n pormestarikeskustelussa esillä olivat myös kunnallisjärjestön puheenjohtajaa Atanas Aleksovski ja kansanedustaja Jukka Gustafsson. Kansanedustajat Sanna Marin ja Pia Viitanen ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä tehtävään.

Pormestariehdokkaan valitsi kunnallisjärjestön edustajisto ylimääräisessä kokouksessaan.

Tampereen pormestari valitaan virallisesti 12. kesäkuuta.

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/juuri-nyt-tassa-on-ehdokas-tampereen-uudeksi-pormestariksi-24413073/

STT

Kuvat: