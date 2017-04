Alavuden sikalapalo saatu rajattua – satoja sikoja kuollut

|

Etelä-Pohjanmaalla Alavudella isossa sikalassa syttynyt suuri tulipalo on saatu rajattua. Pelastuspäällikkö Keijo Kangastien viimeisimmän arvion mukaan sikalassa oli kaikkiaan 1 300 sikaa, joista satoja on menetetty. Lopullista arviota kuolleiden sikojen määrästä ei vielä ole mahdollista tehdä.

Kangastien mukaan sikala on noin sata metriä pitkä. Arviolta yksi kolmasosa hallista on tuhoutunut. Esimerkiksi emakkosikalapuoli tuhoutui pelastuspäällikön mukaan palossa kokonaan.

Kangastien mukaan tulessa on sikalan yläpohja. Pelastuslaitos pyrkii pitämään savun poissa lopusta sikalasta savutuuletuksen avulla.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Hallisentielle hieman ennen yhtä aamulla. Paikalle on hälytetty pelastuslaitoksen viimeisimmän tiedotteen mukaan lähes 30 pelastustoimen yksikköä.

Kangastie kertoi noin kello kolmelta aamulla, että sammutustöissä menee vielä pitkään.

STT

Kuvat: