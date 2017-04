Asiantuntija: Kokoomus vetää luultavasti pisimmän korren, vihreät ja vasemmistoliitto myös suuria voittajia

|

Ennakkoäänten perusteella näytti siltä, että kärkikamppailu suurimman puolueen paikasta käytäisiin SDP:n ja kokoomuksen välillä. Näin arvioi valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.

Grönlund veikkaa, että kokoomus saattaa vetää kuntavaalikisan lopullisissa tuloksissa pidemmän korren.

– SDP menettää yleensä ääntenlaskun edetessä kannatustaan, hän sanoo.

SDP on jäämässä vuoden 2012 kuntavaalituloksesta. Se oli puolueen tähän mennessä heikoin kuntavaalitulos. Paineet Antti Rinnettä kohtaan kasvavat puolueen sisällä, Grönlund sanoo.

Myös keskustan kannatus tyypillisesti laskee ennakkoäänten julkistuksen jälkeen ja ääntenlaskennan edetessä. Vastaavasti esimerkiksi kokoomus on vahvoilla suurissa kaupungeissa, joissa tuloksia saadaan odotella pidempään.

Grönlundin mukaan vaalien suurin häviäjä näyttää olevan hallituspuolue perussuomalaiset, jonka moni äänestäjä näyttää hylänneen. Puolueen suosiota on syönyt muun muassa hallitusvastuu. Perussuomalaisten kannattajista moni haluaisi hyvin erilaista politiikkaa, mitä hallitus on ajanut.

– Perussuomalaiset ei voi millään tavalla kääntää kannatusta hyväksi tulokseksi, koska tässä on paljon pudotusta myös viime kuntavaaleista. Jos ajatellaan eduskuntavaaleja, tämänhetkinen tieto on, että on kannatus on puolittunut, Grönlund sanoo.

Professorin mukaan on mielenkiintoista seurata, onko perussuomalaisten huonolla tuloksella vaikutuksia puheenjohtajakamppailuun ja toimiiko tulos eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Sampo Terhoa vastaan.

Vihreille ja vasemmistoliitolle huipputulokset

Kuntavaaleissa on kaksi selvää voittajaa: vihreät ja vasemmistoliitto. Vihreät on vaalituloksessa isompi kuin vasemmistoliitto.

Viime kuntavaaleissa vihreät keräsi 8,5 prosentin kannatuksen ja vuoden 2008 kuntavaaleissa 8,9 prosentin kannatuksen. Nyt tulos näyttää menevän tämän yli selvästi.

– Tulossa on varmasti paras vihreiden kuntavaalitulos koskaan, Grönlund ennakoi ja lisää:

– Ville Niinistölle tämä on sulka hattuun puheenjohtajauran päätteeksi.

Myös vasemmistoliitto on pärjäämässä vaaleissa hyvin.

– Tämä on minusta Li Anderssonille hirveän hyvä tulos ja varmasti osittain hänen ansiotaan. Hän on kuitenkin erittäin sanavalmis, suorasanainen ja ideologinen poliitikko aikana, jolloin moni muu puoluejohtaja toistelee sellaisia latteuksia, Grönlund sanoo.

Muista puolueista sekä RKP että kristillisdemokraatit ovat tekemässä professorin mukaan ihan hyvän tuloksen.

– Näin puoluekenttämme on entisestään pirstaloitunut. Mikään suurista puolueista ei enää ole erityisen suuri, ja pienet vahvistivat asemiaan.

STT

Kuvat: