Barcelona jälleen ahdingossa avausosan jälkeen – Juventus musersi 3-0

Edellisellä kierroksella huiman nousun tehnyt Barcelona on jälleen samanlaisen ”mahdottoman” tehtävän edessä jalkapallon Mestarien liigassa. Juventus musersi katalaanivieraansa 3-0 puolivälierien avausosassa Torinossa, kun Paulo Dybala teki avauspuoliajalla kaksi maalia ja Giorgio Chiellini täydensi kotiyleisön juhlat toisella puoliajalla.

Joukkueet kohtaavat toisessa osaottelussa Barcelonassa ensi viikon keskiviikkona. Barcelona joutuu melkeinpä uusimaan neljännesvälierien temppunsa, kun se nousi PSG:tä vastaan 6-5-yhteismaalivoittoon hävittyään avausosan vieraissa 0-4.

Dybalaa, 23-vuotiasta argentiinalaishyökkääjää on tituleerattu ”uudeksi Messiksi”, ja tiistai-iltana Torinossa nuori mies otti selkävoiton ”vanhasta Messistä”. Maalitkin olivat messimäistä taituruutta: 1-0 seitsemännellä minuutilla tuli hienolla vedolla takakulmaan, ja varttitunti myöhemmin jälleen upealla viimeistelyllä 2-0.

Vain minuuttia aiemmin oli Lionel Messi järjestänyt Andres Iniestalle loistopaikan, mutta Juve-vahti Gianluigi Buffon venyi loistopelastukseen. Barca vei pallonhallinnan pelissä prosentein 65-35, mutta tärkeä vierasmaali jäi silti tekemättä.

Kokenut toppari Chiellini puski sitten 55. minuutilla kolmannen osuman Marc-Andre ter Stegenin taakse, ja Barcalla on ensi viikolla hikinen savotta välieräpaikkaa jahdatessaan.

Sirpaleet veivät Dortmund-pelaajan sairaalaan

Tiistain toinen Mestarien liigan puolivälierä jäi pelaamatta, kun Dortmundissa koettiin pelottavia hetkiä. Otteluunsa Monacoa vastaan matkalla olleen Borussia Dortmundin bussin lähellä räjähti, ja ottelu siirrettiin keskiviikolle alkamaan kello 19.45 Suomen aikaa.

Bussissa matkanneista Dortmund-pelaajista Marc Bartra sai haavoja käteensä ikkunan rikkouduttua hänen lähellään. Hänet vietiin sairaalaan.

Bussi oli lähtenyt joukkueen hotellilta kohti Westfalen-stadionia, kun sen lähistöllä tapahtui poliisin mukaan kolme räjähdystä. Poliisi tutkii tapausta, eikä tiistai-iltana saatu tarkempia tietoja tapahtuneesta.

– Lähdimme hotellilta, ja kun bussi kääntyi päätielle, kuului valtava räjähdys. Istuin lähellä Marc Bartraa, ja häneen osui sirpaleita, Dortmund-maalivahti Roman Bürki kertoi Blick-lehdelle.

– Räjähdyksen jälkeen haimme kaikki suojaa, osa meistä asettui bussin lattialle. Emme tiedä, tapahtuiko jotain muuta. Poliisi tuli nopeasti. Olemme kaikki sokissa.

STT

