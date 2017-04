BBC: Koneesta retuutettu vertaa koettelemustaan Vietnamin sodan kokemuksiin

|

Lentoyhtiö United Airlinesin koneesta väkisin raahattu matkustaja menetti kaksi etuhammasta, sai aivotärähdyksen ja nenäänsä murtuman, kertoivat miehen asianajajat torstaina Chicagossa tiedotustilaisuudessa. Asiasta kertoi muun muassa Chicago Tribune.

Asianajajien mukaan lentoyhtiö todennäköisesti haastetaan oikeuteen retuuttamisen takia.

Matkustaja David Dao, 69, on jo päässyt sairaalasta, mutta hän ei ollut itse paikalla tiedotustilaisuudessa. Tytär kutsui isänsä kohtelua kuvottavaksi.

Mies on kuvannut koettelemustaan koneessa kammottavammaksi kuin kokemuksiaan Vietnamin sodasta, kertoi BBC.

Jupakka sai alkunsa, kun henkilökunta alkoi poistaa neljää matkustajaa ylibuukatusta koneesta. Yksi heistä ei suostunut poistumaan, jolloin hänet raahattiin väkisin kovin ottein. Tapauksesta kuvattu video on saanut verkossa miljoonia katsojia.

– Hän kertoi lähteneensä Vietnamista vuonna 1975, jolloin Saigon kukistui. Hän oli veneessä ja kertoi, että oli kauhuissaan, Daon asianajaja Thomas Demetrio kertoi BBC:n mukaan.

– Käytävällä raahaminen oli kuitenkin hänen mukaansa kammottavampaa ja raastavampaa.

United Airlines on luvannut korvata lipun hinnan sunnuntaisen lennon kaikille matkustajille.

