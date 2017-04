BBC: Rikostutkijat eivät usko ääri-islamistiseen motiiviin Dortmundin iskussa

|

Ääri-islamin yhteys Dortmundin iskuun on hyvin kyseenalainen, rikostutkijat sanovat BBC:n mukaan. Tutkijat sanovat, että tapahtumapaikalta löydettyjen kirjeiden tarkoitus saattoi olla uskottelu islamistiseen motiiviin. Tutkijoiden mukaan iskun takana voivat olla poliittiset ääriliikkeet tai väkivaltaiset jalkapallofanit.

Saksalaismediat uutisoivat perjantaina, että monet yksityiskohdat kirjeissä ovat epätyypillisiä esimerkiksi Isis-äärijärjestölle. Kirjeissä esitettiin uhkaus, jonka mukaan urheilijat ja muut tunnettuudet ovat vaarassa, ellei Saksa vedä joukkojaan Syyriasta. Saksalaisviranomainen vahvistaa mediatiedot sanomalla, ettei Isis yleensä käy neuvotteluja kirjeitse.

Süddeutsche Zeitung -lehdelle nimettömänä haastattelun antanut turvallisuusasiantuntija paljastaa, että tekstin on mahdollisesti laatinut äidinkielenään saksaa puhuva ihminen. Kirjeisiin oli tehty tahallisia kielivirheitä, jotta tekstistä välittyisi kuva, että se on saksaa toisena kielenään puhuvan käsialaa.

Dortmundin jalkapallojoukkueen linja-auto oli tiistaina matkalla Mestarien liigan kotiotteluunsa, kun sen lähellä räjähti kolmesti. Dortmundin puolustaja Marc Bartra loukkaantui iskussa ja joutui tapahtuman jälkeen käsileikkaukseen.

STT

