Borussia Dortmundin bussin lähellä räjähdys – peli siirrettiin huomiseksi

Jalkapallon Mestarien liigan kotiotteluunsa Monacoa vastaan matkalla olleen Borussia Dortmundin bussin lähellä on räjähtänyt, saksalaisseura kertoo Twitter-tilillään. Ottelu on päätetty siirtää huomiseksi, ja sen alkamisaika huomenna on kello 19.45 Suomen aikaa.

Bussissa matkanneista Dortmund-pelaajista Marc Bartra sai haavoja käteensä ikkunan rikkouduttua hänen lähellään. Hänet on viety sairaalaan. Seura kertoo, että muut pelaajat ovat kunnossa.

Bussi oli lähdössä joukkueen hotellilta kohti Westfalen-stadionia, kun sen lähistöllä tapahtui poliisin mukaan kolme räjähdystä. Poliisi painottaa, että stadionilla ei ole tällä hetkellä havaittu uhkia.

