Bottas toisten F1-harjoitusten kakkonen, Räikkönen neljäs

Ferrarin saksalaiskuljettaja Sebastian Vettel oli vaikeuksistaan huolimatta formula ykkösten Bahrainin gp:n harjoituspäivän nopein kuljettaja.

Ensimmäiset harjoitukset voittanut Vettel kaasutteli toisella jaksolla päivän nopeimman kierrosajan 1.31,310. Hän kukisti päivän toiseksi nopeimman Mercedeksen Valtteri Bottaksen 0,041 sekunnilla. Bottas oli ollut ensimmäisten harjoitusten 14:s.

Ferrarin Kimi Räikkönen ajoi harjoitusjaksoilla sijoille 20 ja 4. Hänen ensimmäinen harjoitusrupeamansa typistyi kuuteen kierrokseen. Räikkösen auto rupesi savuttamaan, ja hän ohjasi sen radan viereen.

Ferrarin mukaan auton turbomoottori kuumeni liikaa. Räikkösen autoon vaihdettiin toisiin harjoituksiin moottoria.

Ensimmäisissä harjoituksissa viimeiseksi jääneelle Räikköselle ajokierrokset olisivat tulleet tarpeeseen, sillä hän on viime kisoissa tuskaillut autonsa säätöpulmien kanssa.

Räikkönen on aiemmin useaan otteeseen kertonut, ettei ole ollut tyytyväinen Ferrarinsa käyttäytymiseen. Hän on valitellut ajokkinsa aliohjautumista.

Vettelilläkin ongelmia

Ferrarin luotettavuus oli koetuksella myös toisella harjoitusjaksolla, kun päivän nopeimman kierroksen kaasutellut Vettel joutui tulemaan kesken varikolle sähkövian takia.

MM-sarjaa Vettelin kanssa tasapistein johtava Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi sijat 10 ja 5. Red Bullin kuljettajista Daniel Ricciardo kaasutteli harjoituksissa sijoille 2 ja 3.

Bahrainissa Sakhirin radalla oli ensimmäisissä harjoituksissa äärimmäisen kuumaa, sillä korkeimmillaan lämpötila oli 48 astetta. Toisten harjoitusten alkuun lämpötila oli laskenut 33-34 asteeseen.

Aika-ajo ajetaan Bahrainin Sakhirissa huomenna ja MM-kilpailu ylihuomenna.

