CNN: Eurooppalaisten viranomaisten haaviin jäi Trumpin liittolaisten ja venäläisviranomaisten välistä viestintää

CNN:n tietojen mukaan Britannian sekä joidenkin muiden Euroopan maiden tiedusteluviranomaiset ovat luovuttaneet Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin liittyvien henkilöiden ja venäläisviranomaisten välillä käytyjä keskusteluja Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisille. Asiasta CNN:lle kertoneiden lähteiden mukaan viestintä oli napattu osana rutiinivalvontaa presidentti Trumpin vaalikampanjan aikana. Lähteiden mukaan Trumpin vaalikampanjassa mukana olleet henkilöt eivät olleet tiedustelutoiminnan varsinaisena kohteena.

Nappaamiaan keskusteluja luovutti CNN:n mukaan yhdysvaltalaisvirkaveljilleen muun muassa Britannian tiedusteluelin GCHQ. CNN ei tarkentanut jutuissaan, mitkä muut Euroopan maat olivat lähteiden mukaan luovuttaneet tietoja.

Eurooppalaisten tiedusteluviranomaisten luovuttamaa viestintää tutkitaan CNN:n mukaan todennäköisesti osana Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean tutkintaa.

Trump syytti Obamaa vakoilusta, Fox käänsi keskustelun Britanniaan

GCHQ:n tekemä tiedusteluvalvonta nousi otsikoihin, kun Fox News julkaisi kiistanalaisen raportin, joka antaa ymmärtää, että Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama kiersi Yhdysvaltain vakoilurajoituksia pyytämällä Britannian tiedusteluyksikköä salakuuntelemaan Trumpia.

Trump on väittänyt, että Obama olisi määrännyt salakuuntelemaan hänen vaalipäämajaansa. Senaatin tiedustelukomitea ilmoitti viime kuussa pitävänsä Trumpin väitteitä perättöminä. Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer sanoi kuitenkin tuolloin, että Trump seisoo edelleen väitteensä takana. Spicer nosti tällöin esille Foxin raportin.

Britannia on kiistänyt vakoilleensa Trumpia. Myös Obama on kiistänyt määränneensä Trumpin tai tämän kampanjatoimiston salakuunneltavaksi.

Britannian GCHQ on tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten kanssa vuosikymmeniä.

http://edition.cnn.com/2017/04/13/politics/trump-russia-british-intelligence/index.html?adkey=bn

