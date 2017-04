CNN: Trump kuluttamassa matkoihin vuodessa saman kuin Obama kahdeksassa

|

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin matkustelusta koituvat kulut ovat yhdessä vuodessa nousemassa korkeammiksi kuin hänen edeltäjänsä Barack Obaman matkakulut kahden presidenttikauden eli kahdeksan vuoden aikana.

Uutiskanava CNN:n laskelmien mukaan Trumpin matkat yksityiselle golf-klubilleen Floridassa ovat maksaneet hänen 80 ensimmäisen presidenttipäivänsä aikana yli 20 miljoonaa dollaria eli yli 18 miljoonaa euroa.

Obaman matkustelu maksoi kahdeksan vuoden aikana yhteensä hieman alle 97 miljoonaa dollaria eli alle 91,5 miljoonaa euroa.

Trump on kritisoinut aiemmin kovin sanoin Obamaa siitä, että jokainen tämän tekemä matka tuli kalliiksi amerikkalaisille veronmaksajille. Trump on myös vaatinut julkisen hallinnon kulujen leikkaamista.

Yhdysvaltain presidentin matkoista tekee kalliita presidentin mittavat turvatoimet.

21 päivää Floridassa

Trump on viettänyt tähän mennessä kuusi viikonloppua, kaikkiaan 21 päivää, klubillaan Palm Beachilla. Sään muuttuessa Floridassa kuumemmaksi Trumpin odotetaan vähentävän vierailuja klubillaan. Hänen matkustelunsa ei silti välttämättä vähene, sillä Trumpin vaimo Melania Trump asuu parin 10-vuotiaan Barron-pojan kanssa New Yorkissa. Lisäksi Trump omistaa golf-klubin myös New Jerseyssä.

Trumpin yksittäisten matkojen tarkkaa hintaa on CNN:n mukaan vaikea arvioida, mutta uutiskanava perustaa laskelmansa Obaman vuonna 2013 tekemän neljän päivän Floridan-matkan hintaan. Tämän matkan turvatoimikulut olivat 3,6 miljoonaa dollaria (3,4 miljoonaa euroa).

Obaman matkojen kustannuksista on julkaissut tietoa julkista hallintoa seuraava järjestö Judicial Watch.

