CNN: Valkoinen talo syyttää Venäjää ja Syyriaa hämmentämisestä

Valkoisen talon mukaan Syyrian hallinto ja Venäjä yrittävät hämmentää kansainvälistä yhteisöä siitä, kuka on Syyrian kaasuiskun takana, kertoo CNN.

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisin mukaan Syyrian syyllisyydestä kaasuiskuun ei ole epäilystäkään, kertoo AFP.

Syyriassa tehtiin viime viikolla kaasuisku, jossa kuoli ainakin 80 siviiliä, mukaan lukien 31 lasta. Valtaosa kansainvälisestä yhteisöstä on syyttänyt Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukkoja kemiallisten aseiden käytöstä. Assadin hallitus on kieltänyt syytökset.

http://edition.cnn.com/2017/04/11/politics/white-house-russia-syria-chemical-weapons/index.html

STT

