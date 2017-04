CNN: Yhdysvallat tutkii Venäjän osuutta Syyrian kaasuiskuun

|

Yhdysvallat tutkii, oliko Venäjä mukana Syyriassa tehdyssä kemiallisten aseiden iskussa, kertoo uutiskanava CNN viitaten puolustusministeriön lähteisiin. Idlibin maakunnassa tapahtuneessa iskussa kuoli 80 ihmistä ja haavoittui kymmeniä.

Puolustusministeriön mukaan Yhdysvallat haluaa erityisesti tietää, pommittivatko venäläiskoneet iskupaikan lähistöllä sijaitsevaa sairaalaa hävittääkseen todisteita. Sairaalassa hoidettiin kemiallisen iskun uhreja.

Pentagonin mukaan venäläisten miehittämätön lennokki liikkui alueella ennen kuin sairaalaa pommitettiin. Toisaalta alueella liikkuu koko ajan runsaasti venäläisten lennokkeja, joten tässä vaiheessa ei ole varmaa, liittyikö lennokki suoraan iskuun.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov kiisti CNN:n tiedot Venäjän osuudesta kanavalle lähettämässään tekstiviestissä.

Yhdysvallat ampui Välimereltä iskun jälkeen 60 risteilyohjusta Shayratin lentokentälle, mistä iskun tehneiden koneiden oli arveltu lähteneen. Syyrian valtiollisen Sana-uutistoimiston mukaan yhteensä yhdeksän ihmistä kahdesta lähikylästä, heidän joukossaan neljä lasta, sai surmansa ohjustulituksessa.

Venäjän mukaan kemialliset aineet pääsivät ilmaan, kun Syyrian ilmavoimat pommittivat kapinallisten asetehdasta. Asiantuntijoiden mukaan väite on epäuskottava.

USA valmistelee uusia pakotteita Syyriaa vastaan

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchinin mukaan Yhdysvallat on pian asettamassa uusia pakotteita Syyriaa vastaan. Ministerin mukaan uudet pakotteet ovat vastatoimi epäillylle kaasuiskulle, jonka Syyrian armeija teki tiistaina kapinalliskaupunkiin.

Uutiskanava CNN:n mukaan Mnuchin ei tarkentanut, mihin pakotteet tarkemmin kohdistuvat. Mnuchinin mukaan pakotteet asetetaan kuitenkin lähitulevaisuudessa.

– Pidämme pakotteita erittäin tärkeänä työkaluna. Nämä pakotteet ovat erittäin tärkeät, ja aiomme käyttää niitä täydellä teholla, Mnuchin sanoi.

Eilen Yhdysvallat teki ohjusiskun syyrialaiseen sotilastukikohtaan. Isku oli Yhdysvaltojen ensimmäinen suora isku Syyrian hallintoa vastaan koko kuusivuotisen Syyrian sisällissodan aikana.

CNN:n mukaan Yhdysvallat tarkkailee nyt Syyrian vastausta iskuun. Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson sanoo, että tarkkailussa on, hyökkääkö Syyria Yhdysvaltain tai liittouman joukkoja vastaa tai onko maa aikeissa tehdä uutta iskua kemiallisilla aseilla.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi perjantaina, että USA on varautunut tekemään uusia iskuja Syyriaan. Hän totesi kuitenkin toivovansa, etteivät ne ole tarpeen.

STT

