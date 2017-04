Dortmundin iskusta kiinni otetun osallisuudesta ei ole todisteita

|

Dortmundin iskusta epäiltynä kiinni otetun miehen osallisuudesta räjähdyksiin ei ole todisteita, kertoivat saksalaisviranomaiset torstaina.

Viranomaiset kuitenkin hakevat pidätysmääräystä, jotta he pystyisivät pitämään 26-vuotiaan irakilaismiehen säilössä. Miestä epäillään yhteyksistä Isis-äärijärjestöön. Hänen kerrotaan saapuneen Saksaan alkuvuodesta 2016.

Dortmundin jalkapallojoukkueen linja-auto oli tiistaina matkalla Mestarien liigan kotiotteluunsa, kun sen lähellä räjähti kolmesti. Dortmundin pelaaja Marc Bartra haavoitti kätensä iskussa. Myös yksi poliisi loukkaantui.

Viranomaiset ovat kuvailleet tapahtunutta terrori-iskuksi.

Pelaajat iskun jälkihoidosta: Meitä kohdeltiin kuin eläimiä

Euroopan jalkapalloliiton Uefan toiminta Dortmundin iskun jälkeen on kirvoittanut ankaraa arvostelua. Uefa päätti peluuttaa Borussia Dortmundin pelaajia Mestarien liigan ottelussa vain noin vuorokausi iskun jälkeen.

– Meille ilmoitettiin pelistä vain tekstiviestillä. He käyttäytyivät kuin bussiamme olisi heitetty oluttölkillä. Tuntui siltä, että meidän mielipiteemme ei kiinnostanut. Meille vain ilmoitettiin, että pelaatte keskiviikkona, totesi Dortmundin päävalmentaja Thomas Tuchel.

– Olisimme tarvinneet enemmän aikaa tapauksen käsittelyyn. On pelaajia, jotka pystyvät sivuuttamaan tällaisen nopeasti, mutta jotkut tarvitsevat enemmän aikaa, Tuchel jatkoi.

Dortmundin kreikkalaispuolustaja Sokratis Papastathopoulos ei ollut myöskään tyytyväinen Uefan ratkaisuun.

– Emme ole eläimiä, olemme ihmisiä, joilla on perheet ja lapsia kotona. Minusta meitä kohdeltiin kuin eläimiä, Papastathopoulos sanoi.

Myös Saksan jalkapallomaajoukkueen entisen tähtipelaajan Lothar Matthäusin mielestä Uefan päätös oli vastuuton.

Klopp järkyttyi ex-pelaajiensa puolesta

Borussia Dortmundia seitsemän vuotta ennen nykyistä Liverpool-pestiään valmentanut Jürgen Klopp sanoo pelänneensä Dortmund-pelaajien turvallisuuden puolesta, kun hän kuuli tiistai-iltana pommi-iskusta.

Klopp yritti olla yhteydessä vanhaan seuraansa ja helpottui kuullessaan, että kuolonuhreilta vältyttiin.

– Hetki oli todella vaikea minulle, Klopp kuvaili tiistai-iltaa.

– En tiedä kuinka monta kertaa olenkaan ollut tuossa hotellissa vuosien varrella. Tiedän tarkkaan tuon tapahtumapaikan, ja bussissa oli monia ystäviäni. Yritin heti saada tietoja, olin todella huolissani, peloissani heidän (pelaajien) puolestaan. Peloissani kaikkien puolesta.

– Olin yhteydessä muutamaan ihmiseen, mutten kuitenkaan halunnut vaivata heitä hölmöillä kysymyksilläni. Joten odotin lisätietoja, kuten koko muu maailma.

Klopp ymmärtää näkemyksiä, että joukkue olisi tarvinnut enemmän aikaa tapauksen käsittelyyn.

– Toki on todella vaikea löytää uutta pelipäivää erittäin tiukassa otteluruuhkassa, mutta luulen, että kaikki olisivat ymmärtäneet, jos pelaajat olisivat sanoneet etteivät halua pelata (keskiviikkona), Klopp mietti.

– Olen aika varma, että jos päätöksen (pelin pelaamisesta) tehneet ihmiset olisivat olleet tuossa bussissa, he eivät olisi pelanneet peliä.

