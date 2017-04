Egyptissä yli 30 kuollut pommi-iskuissa koptikirkkoihin – Isis ilmoittautui tekijäksi

|

Äärijärjestö Isis on ottanut nimiinsä pommi-iskut koptikirkkoihin Egyptissä, kertoo järjestö Amaq-propagandatoimistonsa kautta.

Kahdessa kirkkoiskussa on kuollut yli 30 ihmistä ja haavoittunut useita kymmeniä. Ensimmäinen isku tehtiin Tantassa Kairon pohjoispuolella ja toinen muutamaa tuntia myöhemmin Aleksandriassa.

Itsemurhapommittaja yritti Aleksandriassa rynnätä sisälle kirkkoon, missä koptikristittyjen paavi Tawadros II oli johtanut palmusunnuntain jumalanpalvelusta. Sisäministeriön mukaan poliisi pystyi estämään pommittajan pääsyn kirkon sisätiloihin.

Koptikirkon edustajan mukaan paavi oli poistunut paikalta ennen räjähdystä.

Toistuvasti maalitauluina

Koptikristittyjä on kymmenesosa Egyptin väestöstä, ja he ovat toistuvasti olleet islamistien maalitauluina. Islamistien mukaan kristityt olivat mukana muslimipresidentti Mohamed Mursin hallituksen syrjäyttämisessä vuonna 2013.

Joulukuussa äärijärjestö Isis tappoi itsemurhapommilla 29 sunnuntain jumalanpalvelukseen tullutta koptia Kairossa.

Katolisen kirkon johtajan paavi Franciscuksen on määrä vierailla Egyptissä myöhemmin tässä kuussa.

STT

Kuvat: