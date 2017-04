Euroopan yleisradioliitto EBU: Venäjä jää pois Euroviisuista

|

Venäjä jää pois Ukrainassa toukokuussa järjestettävistä Euroviisuista, kertoo Euroopan yleisradioliitto EBU internetsivuillaan.

Ukraina on kieltänyt maahanpääsyn Venäjän euroviisuedustajalta Julija Samoilovalta, koska hän on esiintynyt Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla.

EBU ehdotti Venäjälle kisaedustajan vaihtamista tai osallistumista satelliitin välityksellä, mutta Venäjä ei hyväksynyt yleisradioliiton ehdotuksia.

– Valitettavasti tämä tarkoittaa, että Venäjä ei voi osallistua tämän vuoden kilpailuun. Me olisimme kovasti halunneet, että kaikki 43 maata olisivat osallistuneet ja teimme kaikkemme tämän päämäärän saavuttamiseksi, EBU kirjoittaa nettisivuillaan.

Euroviisujen johtoryhmä moittii Ukrainan toimintaa Samoilovan tapauksessa.

– Me voimakkaasti tuomitsemme Ukrainan viranomaisten päätöksen asettaa Julija Samoilova maahanpääsykieltoon, sillä se heikentää Euroviisujen epäpoliittista luonnetta ja sen tavoitetta kansojen yhdistämisestä ystävällisen kilpailun merkeissä, johtoryhmän puheenjohtaja Frank Dieter Freiling kirjoittaa EBU:n nettisivuilla.

https://eurovision.tv/story/russia-unable-to-participate-2017-ebu-statement

STT

