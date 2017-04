Evakuointibussit kuljettavat ihmisiä pois piiritetyistä kaupungeista Syyriassa

|

Syyriassa on evakuoitu ihmisiä neljästä piiritetystä kaupungista. Aleppon seudulle on saapunut noin 80 bussia hallituksen hallitsemalta alueelta, kertoo uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja.

Ihmisiä siirretään pois kahdesta hallituksen hallitsemasta kaupungista ja kahdesta opposition hallitsemasta kaupungista. Evakuointien alkamisesta kertovat myös kapinallislähde ja sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights.

– Lähdimme juuri, meitä on noin 2 200 henkeä 65 bussissa, sanoi puhelimitse tavoitettu Madayan pikkukaupungin asukas aamukuudelta.

Evakuoinneista on sovittu Qatarin ja Iranin välityksellä. Qatar tukee oppositiota ja Iran presidentti Bashar al-Assadin hallintoa.

Sopimuksen perusteella on tarkoitus evakuoida yli 30 000 ihmistä.

STT

