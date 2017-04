Haaparannan kaupungintalo evakuoitiin pommiuhkauksen vuoksi

|

Ruotsissa Haaparannan kaupungintalo on evakuoitu pommiuhkauksen vuoksi ja osa kaupungin keskustaa on eristetty. Poliisi toppuuttelee kuitenkin pelkoja ja sanoo, ettei mahdollisesta pommista ole tässä vaiheessa mitään konkreettisia viitteitä kuten esimerkiksi epäilyttävää esinettä. Keskustaa on eristetty varotoimena.

Kaupungin edustaja vahvistaa tiedot pommiuhkauksesta. Sen kohteena on kunnan sosiaalitoimi.

Kaupunginjohtaja Lena Ekh kertoi uutistoimisto TT:lle, että poliisi on eristänyt kaksi korttelia kaupungintalon läheisyydessä. Kaupunki kertoi Facebook-sivullaan, että kaikki kokoukset on peruttu, kaupungintalon vaihde on suljettu ja uutta tietoa kerrotaan heti, kun sitä on saatavilla.

– Tunnelma on kaikesta huolimatta hyvä, mutta ottaen huomioon, mitä tapahtui Tukholmassa perjantaina, on selvää, että otamme tämän vakavasti, sanoi kunnallisneuvos Peter Waara Norrbottens-Kuriren-lehdelle TT:n mukaan.

STT