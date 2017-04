Haaparannan pommiuhkaus osoittautui aiheettomaksi

|

Ruotsissa Haaparannan pommiuhka on ohi. Asiasta kertoi Haaparannan kaupunki Twitter-viestissään.

Haaparannan kaupungintalo evakuoitiin aiemmin päivällä pommiuhkauksen vuoksi. Uutistoimisto TT:n mukaan uhkaus kohdistui kunnan sosiaalitoimeen.

Twitter-viestin mukaan poliisi on tutkinut rakennuksen, mutta mitään vaarallista ei ole löytynyt ja operaatio on nyt ohi.

Paikalla oli sekä poliisin että pelastustoimen edustajia. Kaupunginjohtaja Lena Ekh kertoi, että poliisi oli eristänyt kaksi korttelia kaupungintalon läheisyydessä. Kaupunki kertoi Facebook-sivullaan, että kaikki kokoukset oli peruttu ja kaupungintalon vaihde suljettu.

– Tunnelma on kaikesta huolimatta hyvä, mutta ottaen huomioon, mitä tapahtui Tukholmassa perjantaina, on selvää, että otamme tämän vakavasti, sanoi kunnallisneuvos Peter Waara Norrbottens-Kuriren-lehdelle TT:n mukaan.

STT