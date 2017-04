Hamilton vei paalupaikan – Bottas jäi niukasti kakkosruudusta, Räikkönen neljäs

|

Valtteri Bottas oli kolmas ja Kimi Räikkönen neljäs Kiinan F1-kisan aika-ajossa. Paalupaikan vei Bottaksen Mercedes-tallitoveri Lewis Hamilton. Toiseksi kaasutti Räikkösen Ferrari-tallikaveri Sebastian Vettel.

Hamiltonin ja Vettelin ero oli 0,186 sekuntia. Bottas hävisi kakkosruutuun ajaneelle Vettelille vain sekunnin tuhannesosan.

– Ei ollut paljon eroa Sebastianiin. Ikävä juttu, mutta joka tapauksessa ero Vetteliin oli nyt pienempi kuin viime kisan aika-ajossa. Katsotaan mitä kisa tuo tullessaan. Saa nähdä, minkälaisessa säässä kisa ajetaan, Bottas sanoi lehdistötilaisuudessa.

– En löytänyt täydellistä kierrosta aika-ajoon, mutta olemme silti menneet eteenpäin. Autoani oli säädetty aika-ajoon vähän enemmän huomisen kisan ehdoilla, Bottas jatkoi.

Räikkönen oli kärkimies Hamiltonia 0,462 sekuntia hitaampi. Hän valitteli aika-ajon loppuvaiheilla radion välityksellä tallilleen ajokkinsa käyttäytymistä. Räikkönen kyseli, olivatko auton säädöt varmasti samat kuin aiemmissa aika-ajojaksoissa.

Hamiltonille paalupaikka on jo F1-uran 63:s.

– Tiesin, että aika-ajosta tulee tosi tiukka. Ajamiseni parani kierroksen loppua kohti. Taistelu Ferraria vastaan on todella tuimaa, Hamilton sanoi lehdistötilaisuudessa.

Vettel vaikutti tyytyväiseltä työhönsä.

– Oli kiva sessio, mutta olisi ollut vieläkin mukavampaa, jos olisin yltänyt paalulle. Olen joka tapauksessa tyytyväinen. Automme on vahva kaikin puolin.

Aika-ajon yllätyksenä voi pitää sitä, että Red Bull -kuljettaja Max Verstappen putosi jatkosta jo ensimmäisessä aika-ajojaksossa.

Sauber-pilotti Antonio Giovinazzi ajoi päin ratavallia aika-ajon ensimmäisessä jaksossa. Auto kärsi vaurioita, mutta Giovinazzi nousi omin avuin ajokistaan.

STT

